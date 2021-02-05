Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.24
USD
27.76
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
5 февраля 21, 09:53
ОПЗЖ заявляет, что на Донбассе будет провокация
Вадим Рабинович
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что на Донбассе "ожидается большая провокация" и начнутся "постоянные обстрелы".

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"На линии соприкосновения на Донбассе ожидается большая провокация. Конфликт может из умиротворённого перерасти в напряжённый с постоянными обстрелами.

Источник сообщает, что кулуарные переговоры провалились, как ранее инсайдил наш источник.

Источник указывает, что "мирный кейс" Зеленского хоронят.

Скандалов внутри страны стало все больше, а функционеры Офиса Президента просчитали, что удержать власть будет проще, вернувшись к стратегии Порошенко и его "пугалке" о вторжении, которое должно произойти вот-вот.

Также военный кейс отвлечет украинцев от проблем внутри страны.

Образ Президента мира, кажется уже в прошлом, а жаль, страна так надеялась…

Будем надеется, что они на Банковой передумают от своей затеи о полномасштабных военных действий", - заявил Рабинович.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Читайте также: СРАБОТАЮТ ЛИ САНКЦИИ ПРОТИВ КОЗАКА И КАНАЛОВ МЕДВЕДЧУКА?

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.
censor.net.ua
Ещё по теме:
Кравчук прокомментировал обстрелы на Донбассе
На Донбассе новое нарушение перемирия
Сепаратисты дважды нарушили перемирие на Донбассе
Юрченко выбрали меру пресечения
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
По пожару в больнице объявлено первое подозрение
noimageСтепанов рассказал о дальнейшем карантине
noimageКабмин спрогнозировал курс гривны на четыре года
noimageЛяшко назвал возможные темпы COVID-вакцинации
noimageМинздрав заявил о снижении прироста случаев COVID
Лента новостей