ОПЗЖ заявляет, что на Донбассе будет провокация

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"На линии соприкосновения на Донбассе ожидается большая провокация. Конфликт может из умиротворённого перерасти в напряжённый с постоянными обстрелами.

Источник сообщает, что кулуарные переговоры провалились, как ранее инсайдил наш источник.

Источник указывает, что "мирный кейс" Зеленского хоронят.

Скандалов внутри страны стало все больше, а функционеры Офиса Президента просчитали, что удержать власть будет проще, вернувшись к стратегии Порошенко и его "пугалке" о вторжении, которое должно произойти вот-вот.

Также военный кейс отвлечет украинцев от проблем внутри страны.

Образ Президента мира, кажется уже в прошлом, а жаль, страна так надеялась…

Будем надеется, что они на Банковой передумают от своей затеи о полномасштабных военных действий", - заявил Рабинович.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

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Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.