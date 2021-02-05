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Новости
Украина
5 февраля 21, 13:30
По пожару в больнице объявлено первое подозрение
пожар
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Завхоза больницы обвиняют в нарушении установленных требований пожарной безопасности, что повлекло гибель людей.
Заведующему хозяйственно-обслуживающего персонала запорожской областной инфекционной больницы, где в результате пожара погибли четыре человека, объявили о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба МВД в пятницу, 5 февраля.

Служащему инкриминируют нарушение установленных требований пожарной безопасности.

По данным следствия, он не остановил работу оборудования, в результате чего произошел пожар и погибли четыре человека.

"В Запорожье полиция объявила подозрение работнику больницы в нарушении правил безопасности, повлекшее гибель людей", - говорится в сообщении.

Его подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 270 УКУ (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и гибель людей) и ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

Напомним, на момент пожара в зоне опасности находились 12 человек: четверо погибли, в том числе медик и три пациентки на аппаратах ИВЛ, двое пострадали, восьмерых спасли.

Накануне был задержан ответственный за противопожарную безопасность.

Источник: https://korrespondent.net/
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