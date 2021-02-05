По пожару в больнице объявлено первое подозрение

Заведующему хозяйственно-обслуживающего персонала запорожской областной инфекционной больницы, где в результате пожара погибли четыре человека, объявили о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба МВД в пятницу, 5 февраля.





Служащему инкриминируют нарушение установленных требований пожарной безопасности.





По данным следствия, он не остановил работу оборудования, в результате чего произошел пожар и погибли четыре человека.





"В Запорожье полиция объявила подозрение работнику больницы в нарушении правил безопасности, повлекшее гибель людей", - говорится в сообщении.





Его подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 270 УКУ (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и гибель людей) и ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).





Напомним, на момент пожара в зоне опасности находились 12 человек: четверо погибли, в том числе медик и три пациентки на аппаратах ИВЛ, двое пострадали, восьмерых спасли.





Накануне был задержан ответственный за противопожарную безопасность.



