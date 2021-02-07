Воины 28-й ОМБр Полищук и Подвезенный погибли 6 февраля

Об этом говорится на официальной странице 28-й ОМБр в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"С грустью сообщаем, что вчера, 6 февраля, в районе населенного пункта Новомихайловка во время выдвижения на взводный опорный пункт трое военнослужащих из состава 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода подорвались на неизвестном взрывном устройстве. От полученных ранений двое наших ребят погибли. Это старший солдат Назарий Полищук и солдат Алексей Подвезенный. Третий военнослужащий находится в больнице. Выражаем глубокие и искренние соболезнования семьям погибших", - отмечается в сообщении.

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

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Напомним, вчера, 6 февраля, на Донбассе в районе населенного пункта Марьинка трое военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Двое из них погибли.