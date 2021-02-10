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Новости
Украина
10 февраля 21, 11:50
Какой вакциной привился бы доктор Комаровский от COVID-19?
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Евгений Комаровского рассказал о важности вакцинирования против COVID-19 и о доступных вакцинах.

Врач и телеведущий Евгений Комаровский в интервью изданию "ГОРДОН"  рассказал, в чем разница между вакцинами Pfizer, Moderna и AstraZeneca и "Спутник V".

"Для населения что "Спутник V", что Pfizer, что Moderna, что AstraZeneca – все это одно и то же. Вы понимаете, какая разница между м-РНК-вакцинами и "вектором"? Нет. Если я вам расскажу, что Pfizer и Moderna – это м-РНК-вакцины, которые фактически появились, потому что разрабатывались очень серьезные технологии, как с помощью вакцин лечить онкологические заболевания. И немецкая фирма BioNTech была лидером разработок. И поэтому им удалось, используя эти разработки, создать вот эту м-РНК-вакцину. 

AstraZeneca или "Спутник V" – это вообще другое. Это уже аденовирусные так называемые векторные вакцины, где в структуру обычного аденовируса, которым болел практически каждый человек, встроен как вектор фрагмент коронавируса, и мы вырабатываем к нему иммунитет", - объяснил Комаровский.

На вопрос собирается ли вакцинироваться он сам, Комаровский ответил: "Обязательно. Более того: я привьюсь, все мои сотрудники привьются – и вообще все люди, которые мне доверяют, – если у них будет доступ к адекватной, нормальной вакцине, – они привьются. Сейчас Pfizer я бы привился мгновенно".


Напомним, вакцинация в Украине должна стартовать уже в феврале. Украина подписала контракт на поставку 1,9 млн доз вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac. 


В свою очередь в СМИ появилась информация, что поставки переносятся на апрель.
telegraf.com.ua
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