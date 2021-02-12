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Новости
Украина
12 февраля 21, 09:37
Вражеский снайпер смертельно ранил бойца ВСУ
оос
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Украинского военнослужащего ранили в направлении Марьинки около девяти часов вечера. Боец скончался.

На Донбассе от пули снайпера в четверг, 11 февраля, погиб еще один украинский военнослужащий. Бойца смертельно ранили неподалеку от Марьинки, сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

"Вчера, 11 февраля, около 21:00 на направлении Марьинка от выстрела снайпера ВС РФ погиб еще один военнослужащий ВСУ", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.

Напомним, мы писали о смерти 11 февраля двух украинских военных. Так, военнослужащий десантно-штурмовых войск ВСУ, солдат Александр Глушко получил тяжелое ранение от снайпера в районе поселка Зайцево Донецкой области.

Также 11 февраля в районе населенного пункта Новомихайловка в результате обстрела врага погиб украинский военнослужащий. Трагедия случилась около 20:45.
Korrespondent
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