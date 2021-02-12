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Новости
Украина
12 февраля 21, 12:39
Послы G7 рассказали о поездке на Донбасс с Зеленским
зеленский на Донбассе
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Послы "Большой семерки", которые вместе с президентом Владимиром Зеленским в четверг посетили Донбасс, выразили поддержку Украине в вопросе урегулирования ситуации на востоке и прекращения огня.

О своих впечатлениях от поездки дипломаты рассказали в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Временный поверенный в делах США Кристиан Квин вместе с Владимиром Зеленским и послами Германии, Франции, Великобритании, Канады и Швеции побывала вблизи линии соприкосновения, чтобы услышать, как российские снайперы и возглавляемые Россией силы пытаются спровоцировать украинских защитников. США поддерживают Украину", - отметили в посольстве США.


В свою очередь посол Франции в Украине Этьен де Понсен рассказал, что дипломаты вместе с украинским президентом провели весь день у линии соприкосновения.

"Полная мобилизация Франции, чтобы разблокировать переговоры по Донбассу в рамках нормандского формата и Минского процесса. Мир должен вернуться в Украину", - подчеркнул он.



"Большой честью было посетить восток вместе с коллегами - послами Швеции, Франции, Германии и США, чтобы послушать рассказы украинских военных об их ежедневном опыте режима прекращения огня и случаях его нарушения", - написала посол Великобритании в Украине Мелинда Симонс.

Посол Канады в Украине Лариса Галадза отметила, что встречи дипломатов с военными в Авдеевке и других местах дали понимание динамики режима прекращения огня.

"Канада поддерживает его продолжение и военных, которые его обеспечивают. Они и мы знаем, что это единственный путь к миру", - написала Галадза.

В свою очередь посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг назвал "очень ценным брифинг украинской власти" о нынешних вызовах режима прекращения огня на Донбассе.

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен напомнила, что в день пребывания Президента и дипломатов была шестая годовщина начала переговоров в Минске (так называемого Минска-2 - ред.) и выразила соболезнования родным погибшего от пули вражеского снайпера украинского воина (по состоянию на момент пребывания послов на Донетчине погиб один украинский военнослужащий, позже вечером погиб еще один боец ​​- ред.).


"Минские договоренности, как сказал Владимир Зеленский, - это единственный путь мирного урегулирования этой войны. Может ли это быть скоро? Мы не знаем. Но мы очень активно над этим работаем и в Берлине, и в Париже. Надеюсь, что мы увидим конец этой войны", - цитируют Фельдгузен в Офисе Президента.
censor.net.ua
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