Телеканал "НАШ" проверят из-за слов Азарова

Николай Азаров неоднократно публиковал спорные высказывания у себя в Твиттер.
Бывший премьер-министр Украины времен Виктора Януковича Николай Азаров, из-за пропагандистских высказываний которого Нацсовет проведет проверку телеканала "НАШ", и до этого отличался неоднозначными высказываниями.
В частности, 12 февраля у него на странице появился пост, в котором он назвал переименование проспекта Бандеры в Киеве на Московский, "торжеством справедливости".
Справедливость восторжествовала. Окружной админсуд в Киеве вернул проспекту имени Бандеры прежнее название - Московский проспект
11 февраля в его Ютуб-канале появился ролик, в котором он назвал Кравчука "врагом Украины", а также вновь обвинил "киевский режим" в обстрелах "защитников Донбасса".
Помимо того, Азаров высказывался против запрета в Украине российской вакцины "Спутник V", назвав ее "самым эффективным препаратом".
Также он раскритиковал решение о запрете каналов Медведчука.
Кроме того, он призывал привлечь к ответственности "всех субъектов участвующих в терроре", проиллюстрировав пост снимком бойцов батальона "Азов".