Телеканал "НАШ" проверят из-за слов Азарова

Бывший премьер-министр Украины времен Виктора Януковича Николай Азаров, из-за пропагандистских высказываний которого Нацсовет проведет проверку телеканала "НАШ", и до этого отличался неоднозначными высказываниями.

В частности, 12 февраля у него на странице появился пост, в котором он назвал переименование проспекта Бандеры в Киеве на Московский, "торжеством справедливости".

Справедливость восторжествовала. Окружной админсуд в Киеве вернул проспекту имени Бандеры прежнее название - Московский проспект









11 февраля в его Ютуб-канале появился ролик, в котором он назвал Кравчука "врагом Украины", а также вновь обвинил "киевский режим" в обстрелах "защитников Донбасса".



