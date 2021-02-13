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Новости
Украина
13 февраля 21, 07:45
Телеканал "НАШ" проверят из-за слов Азарова
Азаров
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Николай Азаров неоднократно публиковал спорные высказывания у себя в Твиттер.

Бывший премьер-министр Украины времен Виктора Януковича Николай Азаров, из-за пропагандистских высказываний которого Нацсовет проведет проверку телеканала "НАШ", и до этого отличался неоднозначными высказываниями. 

В частности, 12 февраля у него на странице появился пост, в котором он назвал переименование проспекта Бандеры в Киеве на Московский, "торжеством справедливости". 

Справедливость восторжествовала. Окружной админсуд в Киеве вернул проспекту имени Бандеры прежнее название - Московский проспект



11 февраля в его Ютуб-канале появился ролик, в котором он назвал Кравчука "врагом Украины", а также вновь обвинил "киевский режим" в обстрелах "защитников Донбасса". 




Помимо того, Азаров высказывался против запрета в Украине российской вакцины "Спутник V", назвав ее "самым эффективным препаратом". 

Также он раскритиковал решение о запрете каналов Медведчука. 



Кроме того, он призывал привлечь к ответственности "всех субъектов участвующих в терроре", проиллюстрировав пост снимком бойцов батальона "Азов". 



Как сообщалось ранее, на Донбассе вследствие обстрелов 11 февраля погибли двое украинских военнослужащих.
telegraf.com.ua
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