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Украина
14 февраля 21, 09:05
Влад Росс дал подробный прогноз на год Металлического Быка
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12 февраля окончательно вступил в свои права Китайский Новый год, который завершится 31 января следующего года.
Известный астролог Влад Росс, давший "Телеграфу" обширное интервью, в котором рассказал о прогнозах в новой эре Водолея, опубликовал детальный астрологический прогноз на год Белого Металлического Быка в 2021 году. Стоить добавить, что 12 февраля также окончательно вступил в свои права Китайский Новый год, который завершится 31 января следующего года.

Новый прогноз появился на личной странице Росса в Facebook.

"Лунный Новый год, на котором основан каждый китайский зодиак, не имеет фиксированной даты, как Новый год в григорианском календаре (1 января)", - объясняет астролог. "Его могут отмечать как в середине января, так в конце февраля. И да, это часто влияет на то, с каким знаком вы себя идентифицируете. Например, если вы родились в 1993 году, вашим знаком будет Петух - если только вы не родились до 22 января. В этом случае вы были бы Обезьяной, как и большинство младенцев 1992-го".


Влад Росс отмечает, что Быки - это невероятно трудолюбивые, очень надежные, довольно упрямые, невероятно терпеливые и нежные с другими, поэтому в этот год не произойдет никаких взрывных или катастрофических событий в Украине. Это благоприятное время для восстановления или консолидации экономики и своего материального положения, год долгосрочных западных инвестиций.

 
"Те, кто привык рассчитывать на слепую удачу и "счастливый лотерейный билет" в делах, могут столкнуться с проблемами (однако Весам и Водолею везет). Этот год напряженной работы и только работы, когда шанс улучшить семейное положение и продвинуться по карьерной лестнице получают только те, кто усердно трудится. Особенно благополучно он сложится для тех, чья сфера деятельности связана с сельским хозяйством, инженерией и высокими технологиями, искусством, политикой, недвижимостью, дизайном интерьеров и фармацевтикой", - пишет Влад Росс.
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