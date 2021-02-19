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Новости
Украина
18 февраля 21, 19:26
Сайт СБУ перестал работать из-за хакерской атаки
СБУ
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Новости спецслужбы пока доступны в Фейсбук и Телеграм.

Сайт Службы безопасности Украины временно прекратил работу в связи с DDOS-атакой, которая продолжается уже не первый день. К атаке, как считают в спецслужбе, может быть причастна Российская Федерация. Об этом 18 февраля сообщает РБК-Украина.

- Сейчас сайт СБУ, действительно, работает с определенными техническими перебоями, поскольку на него идет мощная DDOS-атака, уже не первый день. Очевидно, что она связана с последними действиями СБУ по защите национальных интересов и противодействию РФ, которая ведет гибридную войну против Украины, в частности, и в информационном пространстве", - рассказал информагентству пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

Сейчас специалисты спецслужбы работают над тем, чтобы как можно быстрее наладить бесперебойную работу сайта, поэтому актуальные новости СБУ размещает на официальных страницах в Фейсбук и Телеграм.

Сообщалось, что в Киеве СБУ задержала бывшего замминистра так называемой "ДНР", отвечавшего в "республике" за пропаганду, а в столице Украины ставшего политологом.

Также мы писали о том, что СБУ раскрыла обширную агентурную сеть ФСБ РФ на территории Украины. Бывшие украинские разведчики работали на Россию: планировали атаку на военный аэродром и похищения.

Наконец, 18 февраля СБУ сообщила о подозрении замминистра обороны России Андрею Картаполову за Иловайский котел и захват Дебальцево.

Ранее в СБУ рассказали о своих достижениях в борьбе с киберпреступностью и ботофермами.
kp.ua
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