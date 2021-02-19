Степанов вылетел в Индию за вакцинами

В ночь на пятницу, 19 февраля, Министр здравоохранения Украины Максим Степанов вылетел в Индию на переговоры по поставкам вакцин от коронавируса для украинцев. Встреча пройдет с крупнейшим производителем - Serum Institute of India. Об этом он сообщил в Facebook.

По словам министра, во время переговоров планируется заключить дополнительный контракт на поставку вакцин с Serum Institute of India. Это должны быть дополнительные поставки к уже зарезервированным 12 млн дозам вакцины.

- Главная задача - уже к контрактным 12 млн дозам, достичь прямых договоренностей по поставке дополнительных объемов вакцин в 2021-2022 году Oxford/AstraZeneca и NovaVax напрямую с производителем, - подчеркнул Степанов.

Он также отметил, что отправку первой партии вакцин в Украину проконтролирует лично.

Вакцинация в Украине должна была стартовать 15 февраля, однако до сих пор так и не началась. По словам Степанова, задержка произошла из-за бюрократических процедур в инициативе COVAX, согласно которой Украина должна получить 117 тысяч доз вакцины Pfizer. Данная вакцина должна прибыть в Украину, подчеркнул Степанов, до конца февраля.

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AstraZeneca, добавил министр, будет в стране уже до конца текущей недели. Украина получит первые 500 тысяч доз вакцин.

Serum Institute of India по контракту должен поставить в Украину вакцину AstraZeneca. Ожидается, что минимум 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca прибудет в Украину в феврале 2021 года.

В целом Украина договаривалась о поставках вакцин от компаний Pfizer, Sinovac, AstraZeneca и Novavaх.