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Новости
Украина
19 февраля 21, 15:47
Назван срок прибытия в Украину вакцин AstraZeneca
вакцина
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Поступление первых партий вакцин от коронавируса британской компании ожидается в ближайшие три дня, говорят в Минздраве.

Минздрав ожидает прибытие первых вакцин от коронавируса компании AstraZeneca 20-22 февраля. Об этом в пятницу, 19 февраля, заявил руководитель экспертной группы по вопросам иммунопрофилактики Минздрава Сергей Литовка, сообщает Громадське.

По его словам, средства за вакцины будут уплачены только после их поступления.

"У нас в бюджете есть программа, которая связана с вакцинацией, на нее заложено 2,6 млрд грн. Это означает, что средства поступят поставщику и производителю в случае доставки качественного продукта на территорию Украины", - сказал Литовка.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что процесс иммунизации начнется либо в конце этой недели, либо в начале следующей.

Перед этим Степанов заявил, что вакцинация еще не началась из-за "технических проблем" и "бюрократических трудностей".

Сегодня министр отправился в Индию договариваться о поставках вакцин и проконтролировать отправку первой партии.
Korrespondent
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