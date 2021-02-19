Назван срок прибытия в Украину вакцин AstraZeneca

Минздрав ожидает прибытие первых вакцин от коронавируса компании AstraZeneca 20-22 февраля. Об этом в пятницу, 19 февраля, заявил руководитель экспертной группы по вопросам иммунопрофилактики Минздрава Сергей Литовка, сообщает Громадське.

По его словам, средства за вакцины будут уплачены только после их поступления.





"У нас в бюджете есть программа, которая связана с вакцинацией, на нее заложено 2,6 млрд грн. Это означает, что средства поступят поставщику и производителю в случае доставки качественного продукта на территорию Украины", - сказал Литовка.





Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что процесс иммунизации начнется либо в конце этой недели, либо в начале следующей.





Перед этим Степанов заявил, что вакцинация еще не началась из-за "технических проблем" и "бюрократических трудностей".







