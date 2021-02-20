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Новости
Украина
19 февраля 21, 22:05
Глава МИД Кулеба прокомментировал санкции против кума Путина
кариатура
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал введение санкций против Виктора Медведчука.

Как передает Цензор.НЕТ, свое отношение к санкциям Кулеба разместил в Фейсбуке.

Он отметил: "Это было вчера. Но сегодня после СНБО картинка снова актуальна", опубликував популярную картинку из интернета.

Как ранее сообщалось, 19 февраля СНБО ввел санкции против главы политсовета ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и их окружения. Всего под санкции попали 8 физических и 19 юридических лиц. В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.
censor.net.ua
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