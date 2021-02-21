"Лучи Достоинства" зажгли в Киеве. ВИДЕО+ФОТО

20 февраля в 17.00 на аллее Героев Небесной Сотни, под Львовской брамой начался вечер памяти Небесной Сотни.

Здесь собрались родные Героев Небесной Сотни, участники Революции Достоинства и неравнодушные украинцы.





Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Лучи Достоинства - инсталляция в центре Киева в честь Героев Небесной Сотни. Лучи света символизируют души погибших - свет, который преодолевает тьму, самопожертвование ценой жизни во имя жизни", - напоминают организаторы.

В 2021 году акция дополнена мультимедийной составляющей - исполнялась музыка Романа Коляды, написанная для проекта "Характеры Достоинства". Ролики из этого же проекта, а также клип "Стража Достоинства" транслировались на выставочном павильоне Музея Майдана "Куб".

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