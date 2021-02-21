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Украина
20 февраля 21, 21:56
"Лучи Достоинства" зажгли в Киеве. ВИДЕО+ФОТО
Лучи Достоинства
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Вечером 20 февраля на аллее Небесной Сотни в Киеве провели панихиду, вдоль аллеи зажгли свечи.
20 февраля в 17.00 на аллее Героев Небесной Сотни, под Львовской брамой начался вечер памяти Небесной Сотни.

Здесь собрались родные Героев Небесной Сотни,  участники Революции Достоинства и неравнодушные украинцы. 

Также тут представили мультимедийный проект "Стража Достоинства" и зажгли "Лучи Достоинства".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Лучи Достоинства - инсталляция в центре Киева в честь Героев Небесной Сотни. Лучи света символизируют души погибших - свет, который преодолевает тьму, самопожертвование ценой жизни во имя жизни", - напоминают организаторы.

В 2021 году акция дополнена мультимедийной составляющей - исполнялась музыка Романа Коляды, написанная для проекта "Характеры Достоинства". Ролики из этого же проекта, а также клип "Стража Достоинства" транслировались на выставочном павильоне Музея Майдана "Куб".

Смотрите также: Зеленский с супругой почтили подвиг Героев Небесной Сотни: "Мы не имеем права забыть имена всех погибших на Майдане". ФОТОрепортаж



Фото, видео: Олег Богачук
censor.net.ua
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