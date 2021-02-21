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Новости
Украина
20 февраля 21, 23:29
В Минобороны назвали причину обострения в зоне ООС
Руслан Хомчак.
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Какие-либо обвинения в адрес ВСУ в несоблюдении ими режима всеобъемлющего прекращения огня не имеют никаких оснований, заверил Руслан Хомчак.

Обострение и провокации в зоне операции Объединенных сил на Донбассе могут быть связаны с недавними решениями Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях. Об этом сказал главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак, сообщает пресс-служба Минобороны в субботу, 20 февраля.

Он отметил, что, как правило, обстрелы украинских позиций и мирных населенных пунктов наблюдаются накануне встреч Трехсторонней контактной группы, а также после заседаний СНБО.

По словам Хомчака, враг пытается создать иллюзию обстрелов со стороны украинской армии. В частности, сегодня противник из минометов нанес удар по позициям ВСУ, после чего обстрелял жилой сектор Новгородского. Кроме того, с позиций возле оккупированной Горловки сепаратисты обстреляли своих же в районе газораспределительной станции, в результате чего есть погибший и раненые.

"Ситуация на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил в целом стабильная и контролируемая. На участках разведения сил и средств режим тишины соблюдается", – добавил Хомчак.

Он заверил, что какие-либо обвинения ВСУ в несоблюдении ими режима всеобъемлющего прекращения огня не имеют никаких оснований.

Напомним, 19 февраля на заседании СНБО приняли решение о введении санкций против ряда юридических и физических лиц, в частности – против нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

Сегодня в Кремле выразили обеспокоенность санкциями в отношении Медведчука. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что в Украине набирает силу тенденция к политической реакции. Также в Москве санкции против главы ОПЗЖ связали с военной помощью США и предположили, что Киев попытается решить проблему на Донбассе силовыми методами.
Korrespondent
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