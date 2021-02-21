Появился полный список санкций Зеленского

Президент Владимир Зеленский подписал четыре указа о введении санкций. Указы вступили в силу со дня опубликования, контроль за выполнение решений СНБО возложили на секретаря СНБО.

Указом №65/2021 и №67/2021 Зеленский ввел санкции Мали и Йемена согласно резолюциям Совета Безопасности ООН.

- Министерству иностранных дел Украины проинформировать Совет Безопасности Организации Объединенных Наций и компетентные органы Европейского Союза о применении санкций, - сказано в сообщении.

В случае Мали это запреты на путешествия и замораживание активов из-за создания препятствий в осуществлении соглашения о мирном урегулировании и примирении в данной стране. Против Йемена Санкции ввели из-за угрозы миру, безопасности и стабильности в этой стране.

Указом № 64/2021 Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины ввести на три года ограничения против пяти россиян, трех граждан Украины и 19 юридических лиц. В санкционном списке оказался владелец сети магазинов "Спортмастер".

- Вацковский Константин Борисович, гражданин РФ,

- Донченко Виталий Валерьевич, гражданин РФ,

- Лавренюк Наталья Николаевна, гражданка Украины,

- Лисогор Сергей Викторович, гражданин РФ,

- Марченко Оксана Михайловна, гражданка Украины,

- Масленок Александр Николаевич, гражданин РФ,

- Медведчук Виктор Владимирович, гражданин Украины,

- Попов Михаил Юрьевич, уроженец г. Петропавловск-Камчатский Камчатского края РФ, проживает в г. Краснодаре Краснодарского края, доктор социологических наук, главный редактор всероссийского научного журнала "Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки".

Против них ввели следующие ограничения:

- блокирование активов;

- ограничение торговых операций;

- приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;

- аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирование;

- приостановления действия разрешений на пользование недрами;

- полный запрет захода иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины, ее внутренних вод, портов;

- ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

- предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

- запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах;

- запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и ​​вкладах на территории иностранного государства;

- прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничения выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;

- запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности;

- другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным этим Законом.





Юридические лица, которые попали под санкции:





- EVIRER LTD (Off.12, 11th floor, tower 2, Amenity Centre AL Jazeera Al Hamra, Ras Al Khaimah UAE)

- GOLD NATURAL GROUP LIMITED (Trident Chambers PO Box 146 Road Town, Tortola British Virgin Islands)

- KLODIUS INVESTMENTS LTD (Quijano Chambers, po box 3159, VG 1110 Road Town, Tortola British Virgin Islands)

- SANDGATE COMMERCE LTD (Quijano Chambers, po box 3159, VG 1110 Road Town, Tortola British Virgin Islands)

- WHPA AVIA LTD (Quijano Chambers, po box 3159, Road Town, Tortola British Virgin Islands)

Против них ввели следующие ограничения:

ограничения торговых операций;

ограничения, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

предотвращения вывода капиталов за пределы Украины; приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;

а также другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным этим Законом.





Также санкции ввели против следующих юрлиц:





- Акционерное общество "НЗНП Менеджмент", РФ, г. Москва

- Акционерное общество "Новошахтинский завод нефтепродуктов", РФ, Ростовская область, г. Новошахтинск

- Частная компания с ограниченной ответственностью "Sportmaster Operations Pte. Ltd", Сингапур, Оуэ Даунтаун (управляет известной сетью магазинов "Спортмастер").

- Общество с ограниченной ответственностью "Дон Экспорт", РФ, Ростовская обл., г. Донецк

- Общество с ограниченной ответственностью "ИСС-Софт", РФ, г. Москва

- Общество с ограниченной ответственностью "Роузвуд Шиппинг", РФ, г. Ростов-на-Дону

- Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Донские Угли", РФ, г. Ростов-на-Дону

- Общество с ограниченной ответственностью "Биотэк", РФ, г. Москва.

- Общество с ограниченной ответственностью "Гемодженикс", РФ, г. Москва

- Общество с ограниченной ответственностью "Медоборудование", РФ, г. Москва.

- Общество с ограниченной ответственностью "ТОСОЛ-СИНТЕЗ ТРЕЙДИНГ", РФ, Нижегородская область, г. Дзержинск

- Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Севастопольский государственный университет" Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, г. Севастополь.

Против них ввели следующие ограничения:

- блокировки активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;





- ограничения торговых операций;





- приостановления исполнения экономических и финансовых обязательств;





- аннулирования или приостановления лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирования или приостановления действия специальных разрешений на пользование недрами.





- Общество с ограниченной ответственностью "ИндаСофт", РФ, г. Москва тоже попало под санкции:





- блокировка активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;





- ограничение торговых операций (полное прекращение)

- предотвращения вывода капиталов за пределы Украины;





- приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;





- аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности;





- прекращения предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования;





- запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности;





- другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным этим Законом.





Против китайского инвестора "Мотор Сичи" Ду Тао ввели следующие санкций:

- блокировка активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;





- ограничение торговых операций;





- ограничения, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;





- предотвращения вывода капиталов за пределы Украины;





- запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах;





- запрет осуществления публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг у юридических лиц - резидентов иностранного государства государственной формы собственности и юридических лиц, доля уставного капитала которых находится в собственности иностранного государства, а также публичных и оборонных закупок в других субъектов хозяйствования, осуществляющих продажу товаров, работ, услуг происхождением из иностранного государства, к которой применены санкции в соответствии с настоящим Законом;





- полный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции в соответствии с настоящим Законом;





- прекращения выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничения выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;





- запрет осуществления Национальным банком Украины регистрации участника международной платежной системы, платежной организацией которой является резидент иностранного государства;





- запрет увеличения размера уставного капитала хозяйственных обществ, предприятий, в которых резидент иностранного государства, иностранное государство, юридическое лицо, участником которой является нерезидент или иностранное государство, владеет 10 и более процентами уставного капитала или влияет на управление юридическим лицом или его деятельность;





- прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных сферах, в частности в сфере безопасности и обороны;





- запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности;





- отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов въезда на территорию Украины;





- иные санкции, соответствующие принципам их применения, установленным этим Законом (запрет осуществления концентрации субъектов хозяйствования).

Указом №66/2021 Зеленский постановил:

1. Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021 "О принятии мер по защите имущественных интересов государства". 2. Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящего Указа, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В СНБО рекомендовали Генпрокуратуре и НАБУ принять меры по защите интересов государства относительно прав собственности. Речь идет о национализации частей нефтепроводов "Самара - Западное направление" и "Грозный – Армавир – Трудовая", которые проходят по территории Украины. Украинский участок нефтепровода "Самара — Западное направление" эксплуатирует компания из Ровно "ПрикарпатЗападтранс". В документе отметили, что следует проверить соблюдение законов при передаче в эксплуатацию, использование, отчуждение части нефтепродуктопроводов, проходящих по территории Украины.