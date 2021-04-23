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Украина
21 апреля 21, 23:07
Зеленский ввел в действие новые санкции
Зеленский
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В списке 13 физических лиц и почти 199 компаний

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие второй пакет санкций против 13 граждан за контабанду. Его приняли на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) 15 апреля. Указ опубликован 21 апреля на официальном сайте главы государства.

Документом введено в действие решение СНБО "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

- Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящего Указа, возложить на Секретаря СНБО Украины, - говорится в указе.

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

В списке 13 физических лиц, в отношении которых применяются санкции. Это:

  1. Араик Амирханян
  2. Сеяр Куршутов
  3. Александр Черепинский
  4. Эдуард Кукоба
  5. Олег Доронин
  6. Тигран Мелконян
  7. Владимир Полуситок
  8. Денис Аминев
  9. Сергей Сердюк
  10. Михаил Грибанов
  11. Андрей Попов
  12. Олег Богданов
  13. Юрий Дворак.

Санкции в отношении всех граждан введены на три года. Указ президента, в частности, предусматривает блокировку активов; полное прекращение торговых операций; предотвращения вывода капиталов за пределы Украины; запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства; запрет на совершение сделок с ценными бумагами; запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство.

Из 95 подсанкционных компаний две зарегистрированы в России. Активы этих физических и юридических лиц будут заблокированы, торговые операции - прекращены, будет приостановлен вывод капитала за пределы Украины и так далее.

15 апреля Совет нацбезопасности и обороны принял решение о введении санкций против второй части контрабандистов. Тогда Владимир Зеленский говорил, что санкции коснулся еще 12 человек. До этого 2 апреля СНБО принял решение о санкциях в отношении ТОП-10 украинских контрабандистов.

Ранее сообщалось, что по данным украинских СМИ Зеленский лишил гражданства троих контрабандистов - Альперина, Еримичука и Амирханяна.
kp.ua
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