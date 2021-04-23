Зеленский ввел в действие новые санкции

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие второй пакет санкций против 13 граждан за контабанду. Его приняли на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) 15 апреля. Указ опубликован 21 апреля на официальном сайте главы государства.

Документом введено в действие решение СНБО "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

- Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящего Указа, возложить на Секретаря СНБО Украины, - говорится в указе.

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

В списке 13 физических лиц, в отношении которых применяются санкции. Это:

Араик Амирханян Сеяр Куршутов Александр Черепинский Эдуард Кукоба Олег Доронин Тигран Мелконян Владимир Полуситок Денис Аминев Сергей Сердюк Михаил Грибанов Андрей Попов Олег Богданов Юрий Дворак.

Санкции в отношении всех граждан введены на три года. Указ президента, в частности, предусматривает блокировку активов; полное прекращение торговых операций; предотвращения вывода капиталов за пределы Украины; запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства; запрет на совершение сделок с ценными бумагами; запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство.

Из 95 подсанкционных компаний две зарегистрированы в России. Активы этих физических и юридических лиц будут заблокированы, торговые операции - прекращены, будет приостановлен вывод капитала за пределы Украины и так далее.

15 апреля Совет нацбезопасности и обороны принял решение о введении санкций против второй части контрабандистов. Тогда Владимир Зеленский говорил, что санкции коснулся еще 12 человек. До этого 2 апреля СНБО принял решение о санкциях в отношении ТОП-10 украинских контрабандистов.

Ранее сообщалось, что по данным украинских СМИ Зеленский лишил гражданства троих контрабандистов - Альперина, Еримичука и Амирханяна.