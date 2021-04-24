Киев отметил официальное признание Путиным "ЛДНР"

Президент России Владимир Путин назвал отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) "ДНР" и "ЛНР", что является заявлением о выходе из Минских соглашений. Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире программы Свобода слова Савика Шустера в пятницу, 23 апреля.





"Мы с вами услышали официальное признание двух квази-образований оккупационных режимов с соответствующими аббревиатурами "ЛНР" и "ДНР". Это по сути выход из Минских соглашений, потому что в соглашениях нет такого понятия. Есть ОРДЛО Украины, то есть отдельные районы Донецкой и Луганской областей. До того момента все представители РФ в переговорах всегда говорили, что это Украина. Только что президент Путин назвал те две группировки, он их признал. Это означает, что только что мы услышали заявление о выходе из Минских соглашений со стороны РФ", - объяснил он.





Также Резников добавил, что по международному праву официальные заявления от имени государства могут быть сделаны президентом, премьер-министром и министром иностранных дел.





В связи с таким положением дел министр предложил проанализировать слова Путина об ОРДЛО в нормандском формате и ОБСЕ.





Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому коллеге провести встречу на Донбассе. В ответ на это Путин заявил, что "если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями "республик" "ЛНР" и "ДНР".



