Зеленский предлагает расширить нормандский формат

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за привлечение к нормандскому формату США, Великобритании и Канады. Об этом он сообщил в интервью газете Financial Times, опубликованном в понедельник, 26 апреля.





"Сейчас я участвую в процессе, который был разработан до моего прихода. Минский процесс должен быть более гибким в этой ситуации. Он должен служить целям настоящего, а не прошлого. Есть два варианта: мы можем изменить минский формат, скорректировать его. Или мы можем использовать какой-то другой формат. Скорость имеет значение. Темп этого процесса важен, потому что мы теряем людей каждый день", - сказал Зеленский.





Он отметил, что хочет провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. При этом Зеленского "не волнует место проведения, речь идет о содержании".





Вместе с тем, он отверг предложение Путина начать вести переговоры с представителями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".





Напомним, что отвечая на предложение Зеленского о встрече на Донбассе, Путин предложил ему вести переговоры с представителями "ЛДНР", а потом уже с РФ и позвал на встречу в Москву.







