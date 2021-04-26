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Украина
26 апреля 21, 13:20
Зеленский предлагает расширить нормандский формат
Владимир Зеленский
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В переговорах по Донбассу также должны участвовать США, Канада и Великобритания, считает Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает за привлечение к нормандскому формату США, Великобритании и Канады. Об этом он сообщил в интервью газете Financial Times, опубликованном в понедельник, 26 апреля.

"Сейчас я участвую в процессе, который был разработан до моего прихода. Минский процесс должен быть более гибким в этой ситуации. Он должен служить целям настоящего, а не прошлого. Есть два варианта: мы можем изменить минский формат, скорректировать его. Или мы можем использовать какой-то другой формат. Скорость имеет значение. Темп этого процесса важен, потому что мы теряем людей каждый день", - сказал Зеленский.

Он отметил, что хочет провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. При этом Зеленского "не волнует место проведения, речь идет о содержании".

Вместе с тем, он отверг предложение Путина начать вести переговоры с представителями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Напомним, что отвечая на предложение Зеленского о встрече на Донбассе, Путин предложил ему вести переговоры с представителями "ЛДНР", а потом уже с РФ и позвал на встречу в Москву. 


Источник: https://korrespondent.net/
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