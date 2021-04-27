Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.55
USD
27.77
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
27 апреля 21, 14:48
Украина объявила о высылке консула РФ в Одессе
крнсульство
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В случае продолжения Москвой провокаций против сотрудников дипломатических учреждений Украины в России, Киев оставляет за собой право на дальнейшие действия в ответ.
Украина в ответ на высылку украинского дипломата из России объявила персона нон грата консула РФ в Одессе. Он должен покинуть страну до конца дня 30 апреля, сообщает пресс-служба МИД Украины во вторник, 27 апреля.

В своем заявлении ведомство выразило протест в связи с тем, что вчера МИД России объявил персоной нон грата сотрудника посольства Украины в Москве.

"Рассматриваем такой шаг как продолжение развернутой в РФ антиукраинской кампании и очередное проявление недружественных действий против сотрудников дипломатических учреждений Украины", – говорится в сообщении.

Украинская сторона отвергла обвинения Москвы в том, что дипломат якобы занимался деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом.

"Сотрудник посольства Украины в Москве не совершал никаких действий, которые выходили бы за пределы его дипломатических и консульских функций", – отметили в МИД и обвинили Россию в нарушении Венской конвенции о дипломатических сношениях и постоянной дипломатической практики.

В Киеве предупредили, что в случае продолжения российской стороной провокаций против сотрудников дипломатических учреждений Украины в России, оставляют за собой право на дальнейшие действия в ответ.

Напомним, 16 апреля в Санкт-Петербурге задержали украинского консула Александра Сосонюка. В ФСБ России утверждают, что он был задержан "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ". Россия дала ему время до 22 апреля, чтобы покинуть страну.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
В Минобороны назвали причину обострения в зоне ООС
В РФ советуют США "держаться подальше от Крыма"
Коронавирус в Украине 18 апреля
Чехия поставила ультиматум России
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Мукачево построят новый аэропорт
noimageЗеленский отправился к админгранице с Крымом
noimageПесков о встрече Зеленский-Путин: Переговоры идут
noimageВ Польше озвучили подробности визита Зеленского
noimageВ Киеве в три раза подскочил прирост COVID-19
Лента новостей