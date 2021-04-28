Еще один военный ВСУ получил ранение в обстреле

В результате обстрелов боевиков РФ на Донбассе 1 военный ВСУ пострадал.

Об этом 28 апреля сообщили в Фейсбуке ООС.

По данным отчета за 27 апреля было проведено 11 обстрелов со стороны провокатора:

у Опытного,

у поселка Майорск,

у Талаковки,

у н.п. Луганского,

у Каменки,

у Павлополя,

у н.п. Широкино.

Из-за обстрелов украинский защитник получил ранение.

В ответ на атаки боевиков ВСУ открывали ответный огонь.

Напомним, что ранее вблизи ОТГ "Севера" произошло ЧП: военное авто подорвалось на неустановленном взрывном устройстве, унеся с собой жизни одного бойца, а трое получили травмы.

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Раненных воинов доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь. "Состояние их здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.





На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины. Обстоятельства выясняются.





Это уже 15 погибший на Донбассе украинский военнослужащий с начала апреля 2021 года.