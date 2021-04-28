Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.53
USD
27.78
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
28 апреля 21, 09:38
Еще один военный ВСУ получил ранение в обстреле
зона ООС
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Украинский военный пострадал на Донбассе из-за обстрела боевиков

В результате обстрелов боевиков РФ на Донбассе 1 военный ВСУ пострадал.

Об этом 28 апреля сообщили в Фейсбуке ООС.

По данным отчета за 27 апреля было проведено 11 обстрелов со стороны провокатора:

у Водяного, 
у Опытного, 
у поселка Майорск, 
у Талаковки, 
у н.п. Луганского,
у Каменки, 
у Павлополя, 
у н.п. Широкино.

Из-за обстрелов украинский защитник получил ранение.

В ответ на атаки боевиков ВСУ открывали ответный огонь.

Напомним, что ранее вблизи ОТГ "Севера" произошло ЧП: военное авто подорвалось на неустановленном взрывном устройстве, унеся с собой жизни одного бойца, а трое получили травмы.

Читайте также: ПОДРЫВ МАШИНЫ НА ДОНБАССЕ: НАЗВАНО ИМЯ ПОГИБШЕГО БОЙЦА

Раненных воинов доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь. "Состояние их здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины. Обстоятельства выясняются.

Это уже 15 погибший на Донбассе украинский военнослужащий с начала апреля 2021 года.
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
На Донбассе застрелился российский наемник – разведка
В ООС восемь обстрелов, есть погибший и раненый
Сутки в ООС: семь обстрелов, у ВСУ потерь нет
Сепаратисты обстреляли ВСУ 12 раз
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Кремле не знают, готов ли Путин ехать в Ватикан
noimageВ Киеве отменили жесткий локдаун
noimageЗеленский назвал идеальное место встречи с Путиным
noimageНазвано основание распустить Верховную Раду
noimageПогранслужба подтверждает начало отвода войск РФ
Лента новостей