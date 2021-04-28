Еще один военный ВСУ получил ранение в обстреле

В результате обстрелов боевиков РФ на Донбассе 1 военный ВСУ пострадал.
Об этом 28 апреля сообщили в Фейсбуке ООС.
По данным отчета за 27 апреля было проведено 11 обстрелов со стороны провокатора:у Водяного,
Из-за обстрелов украинский защитник получил ранение.
В ответ на атаки боевиков ВСУ открывали ответный огонь.
Напомним, что ранее вблизи ОТГ "Севера" произошло ЧП: военное авто подорвалось на неустановленном взрывном устройстве, унеся с собой жизни одного бойца, а трое получили травмы.
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