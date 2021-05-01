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Новости
Украина
1 мая 21, 09:01
На Донбассе ранен военный
ООС
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С начала текущих суток сепаратисты обстреляли позиции ВСУ в районе Водяного и сбросили гранату с беспилотника, в результате чего украинский защитник получил ранения.

В течение минувших суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня. Об этом в субботу, 1 мая, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что неподалеку Красногоровки противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120 калибра. В пригороде Авдеевки сепаратисты стреляли из автоматических станковых гранатометов, а в районе населенного пункта Широкино - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за прошедшие сутки не было.

По состоянию на 7 часов утра, 1 мая, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны сепаратистов.

Недалеко от населенного пункта Новгородское противник открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. В районе Водяного, применив беспилотный летательный аппарат, противник сбросил ВОГ-17 на позиции украинских военных.

В результате вражеского огня, военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Ему оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.

В штабе подчеркнули, что контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

Напомним, за сутки 29 апреля было зафиксировано 13 обстрелов, ранен один военный.

Накануне командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев заявил, что угрозы вторжения России сейчас нет.
Korrespondent
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