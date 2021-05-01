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Украина
1 мая 21, 13:56
Благоприятные дни для огородника на месяц
лопата,огорода
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Лунный посевной календарь огородника-садовода на май 2021 пригодится всем, кто мечтает о богатом урожае.

Погода в апреле 2021 года не сильно порадовала украинцев настоящим весенним теплом. Вспомним хотя бы снег, который прошел в некоторых областях Украины прямо в конце предыдущего месяца. Например, в Киевской области жителей Яготина осыпало белой крупой, а 26 апреля в Полтавской, Черновицкой и Черниговской, Черкасской областях также прошли сильные осадки в виде снега при температуре воздуха максимум +2°.

В начале мая весна наконец забрала свои права, а мы надеемся, окончательно попрощались с зимой, поэтому пора заниматься активными работами в огородах и садах. Составить четкий план действий поможет лунный посевной календарь на май 2021 года.

Благоприятные числа для посевов и посадок всех растений: 1, 2, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 28, 29 мая.

Неблагоприятные дни для посева, посадки и пересадки - 3, 4, 10, 11, 26, 30, 31 мая.

Овощи, зелень, плодовые кусты и деревья:

  • Картофель, батат, топинамбур лучше сажать 1, 2 и с 27 по 29 мая
  • Морковь, пастернак - 1-2, 12, 22-23, 28-29 мая
  • Свекла - 1-2, 12, 22-23, 28-29 мая
  • Редис, репу, редьку - 1-2, 5-7, 12, 15-17, 22-23, 28-29 мая
  • Петрушку и сельдерей - 1-2, 22-23, 28-29 мая
  • Лук огородный - 1-2, 24-29 мая
  • Лук на зелень, шнитт-лук - 1-2, 5-7, 12, 15-17, 22-25, 28-29 мая
  • Лук порей - 1-2, 12, 15-17, 22-25, 28-29 мая
  • Помидоры, физалис - 12, 15-17, 22-25, 28-29 мая
  • Сладкий и острый перец - 12, 15-17, 22-24, 26, 28-29 мая
  • Баклажаны - 12, 15-17, 22-25, 28-29 мая
  • Огурцы - 5-7, 12, 15-17, 22-25, 28-29 мая
  • Капуста на хранение (все виды, кроме листовой) -15-17, 22-25 мая
  • Пекинская капуста, листовая и ранняя белокочанная -1-2, 5-7, 12, 15-17, 22-25, 28-29 мая
  • Кабачки, тыквы и патиссоны - 12, 15-17, 22-25, 28-29 мая
  • Арбузы и дыни - 12, 15-17, 22-25 мая
  • Фасоль, горох, чечевица, нут, соя - 12-17, 24-27 мая
  • Кукуруза, сорго - 12 15- 17 22-25, 28-29 мая
  • Подсолнечник - 15-17, 22-25 мая
  • Мицелий - 1-2, 12, 28-29 мая
  • Салаты (листовые и качании) - 5-9, 12, 15-17, 22-25, 28-29 мая
  • Кресс-салат, руккола, острые салаты, листовая горчица -1-2, 5-9, 12, 15-17, 22-25, 28-29 мая
  • Шпинат и щавель - 1-2,5-9, 12, 15-17, 22-25, 28-29 мая
  • Мангольд - 1-2,12, 15-17, 22-25, 28-29 мая
  • Петрушка, сельдерей, кориандр и укроп - 1-2, 5-9, 12, 15-17, 22-25, 28-29 мая
  • Пряные травы (базилик, мята и др.) - 1-2, 12, 15-17, 20-25, 28-29 мая
  • Земляника и клубника - 12-17, 22-25 мая
  • Калина, шиповник, боярышник - 15-19, 24-25 и 27 мая
  • Виноград - 12-17, 24-25 мая

Декоративные растения:

  • Однолетние цветы - 12-17, 20-23 мая
  • Луковичные и клубный цветы - 1-2, 20-21, 24-25, 28-29 мая
  • Травянистые многолетники - 1-2, 28-29 мая
  • Хвойные растения - 1-2, 13, 18-21, 28-29 мая
  • Кустарники и деревья - 1-2, 12, 18-21, 27-29 мая
  • Декоративные лианы - 12-17, 20-23 и 27 мая

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telegraf.com.ua
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