Благоприятные дни для огородника на месяц

Погода в апреле 2021 года не сильно порадовала украинцев настоящим весенним теплом. Вспомним хотя бы снег, который прошел в некоторых областях Украины прямо в конце предыдущего месяца. Например, в Киевской области жителей Яготина осыпало белой крупой, а 26 апреля в Полтавской, Черновицкой и Черниговской, Черкасской областях также прошли сильные осадки в виде снега при температуре воздуха максимум +2°.
В начале мая весна наконец забрала свои права, а мы надеемся, окончательно попрощались с зимой, поэтому пора заниматься активными работами в огородах и садах. Составить четкий план действий поможет лунный посевной календарь на май 2021 года.
Благоприятные числа для посевов и посадок всех растений: 1, 2, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 28, 29 мая.
Неблагоприятные дни для посева, посадки и пересадки - 3, 4, 10, 11, 26, 30, 31 мая.
Овощи, зелень, плодовые кусты и деревья:
- Картофель, батат, топинамбур лучше сажать 1, 2 и с 27 по 29 мая
- Морковь, пастернак - 1-2, 12, 22-23, 28-29 мая
- Свекла - 1-2, 12, 22-23, 28-29 мая
- Редис, репу, редьку - 1-2, 5-7, 12, 15-17, 22-23, 28-29 мая
- Петрушку и сельдерей - 1-2, 22-23, 28-29 мая
- Лук огородный - 1-2, 24-29 мая
- Лук на зелень, шнитт-лук - 1-2, 5-7, 12, 15-17, 22-25, 28-29 мая
- Лук порей - 1-2, 12, 15-17, 22-25, 28-29 мая
- Помидоры, физалис - 12, 15-17, 22-25, 28-29 мая
- Сладкий и острый перец - 12, 15-17, 22-24, 26, 28-29 мая
- Баклажаны - 12, 15-17, 22-25, 28-29 мая
- Огурцы - 5-7, 12, 15-17, 22-25, 28-29 мая
- Капуста на хранение (все виды, кроме листовой) -15-17, 22-25 мая
- Пекинская капуста, листовая и ранняя белокочанная -1-2, 5-7, 12, 15-17, 22-25, 28-29 мая
- Кабачки, тыквы и патиссоны - 12, 15-17, 22-25, 28-29 мая
- Арбузы и дыни - 12, 15-17, 22-25 мая
- Фасоль, горох, чечевица, нут, соя - 12-17, 24-27 мая
- Кукуруза, сорго - 12 15- 17 22-25, 28-29 мая
- Подсолнечник - 15-17, 22-25 мая
- Мицелий - 1-2, 12, 28-29 мая
- Салаты (листовые и качании) - 5-9, 12, 15-17, 22-25, 28-29 мая
- Кресс-салат, руккола, острые салаты, листовая горчица -1-2, 5-9, 12, 15-17, 22-25, 28-29 мая
- Шпинат и щавель - 1-2,5-9, 12, 15-17, 22-25, 28-29 мая
- Мангольд - 1-2,12, 15-17, 22-25, 28-29 мая
- Петрушка, сельдерей, кориандр и укроп - 1-2, 5-9, 12, 15-17, 22-25, 28-29 мая
- Пряные травы (базилик, мята и др.) - 1-2, 12, 15-17, 20-25, 28-29 мая
- Земляника и клубника - 12-17, 22-25 мая
- Калина, шиповник, боярышник - 15-19, 24-25 и 27 мая
- Виноград - 12-17, 24-25 мая
Декоративные растения:
- Однолетние цветы - 12-17, 20-23 мая
- Луковичные и клубный цветы - 1-2, 20-21, 24-25, 28-29 мая
- Травянистые многолетники - 1-2, 28-29 мая
- Хвойные растения - 1-2, 13, 18-21, 28-29 мая
- Кустарники и деревья - 1-2, 12, 18-21, 27-29 мая
- Декоративные лианы - 12-17, 20-23 и 27 мая
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