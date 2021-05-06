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Новости
Украина
6 мая 21, 12:04
В Раде рассказали о темах встречи с Блинкеном
Украина
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Самую первую встречу госсекретарь провел с украинскими депутатами. Встреча была короткой, но успешной, говорит Арахамия.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в четверг, 6 мая, провел встречу с украинскими депутатами. О чем на ней шла речь рассказал глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, пишет pavlovskynews.
 
По словам Арахамии, госсекретарь заверил, что США являются стратегическим союзником Украины в сфере безопасности и построения демократических институций.
 
Кроме того, Блинкен рассказал о недавнем саммите G7, где вопрос поддержки Украины был основным, также было и на встрече стран НАТО.
 
Арахамия попросил изучить возможность закрепления этих слов в двустороннем договоре о стратегическом военном сотрудничестве между Украиной и США. 
 
"На встрече все фракции выражали единую позицию в вопросах безопасности. Также прозвучала просьба назначить спецпредставителя по Украине и назначить Кристину Квин послом на постоянной основе", - рассказал нардеп, добавив, что "в целом встреча прошла успешно".

В свою очередь, Страна со ссылкой на источник сообщает, что на встрече присутствовали спикер ВР Дмитрий Разумков и лидеры фракций - Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Юрий Бойко, Андрей Осадчук (от Голоса) и Арахамия.

"Спикер сказал о важности реформ и критиковал решение об увольнении Коболева. Порошенко делал упор на вступление в НАТО и агрессии России. Тимошенко просила вакцину и говорила о борьбе с бедностью, критиковала Зеленского. Бойко выступил за перемирие как базу для Минского процесса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Блинкен говорил минуты три. "Сказал, что США поддерживают Украину, но надо бороться с коррупцией и для этого антикоррупционные органы должны быть независимы", - сообщает издание.

После встречи с депутатами Блинкен отправился в МИД на переговоры с Дмитрием Кулебой, а далее будет встреча с президентом Владимиром Зеленским.

Источник: https://korrespondent.net/
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