В Раде рассказали о темах встречи с Блинкеном

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в четверг, 6 мая, провел встречу с украинскими депутатами. О чем на ней шла речь рассказал глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, пишет pavlovskynews.

По словам Арахамии, госсекретарь заверил, что США являются стратегическим союзником Украины в сфере безопасности и построения демократических институций.

Кроме того, Блинкен рассказал о недавнем саммите G7, где вопрос поддержки Украины был основным, также было и на встрече стран НАТО.

Арахамия попросил изучить возможность закрепления этих слов в двустороннем договоре о стратегическом военном сотрудничестве между Украиной и США.

"На встрече все фракции выражали единую позицию в вопросах безопасности. Также прозвучала просьба назначить спецпредставителя по Украине и назначить Кристину Квин послом на постоянной основе", - рассказал нардеп, добавив, что "в целом встреча прошла успешно".





В свою очередь, Страна со ссылкой на источник сообщает, что на встрече присутствовали спикер ВР Дмитрий Разумков и лидеры фракций - Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Юрий Бойко, Андрей Осадчук (от Голоса) и Арахамия.





"Спикер сказал о важности реформ и критиковал решение об увольнении Коболева. Порошенко делал упор на вступление в НАТО и агрессии России. Тимошенко просила вакцину и говорила о борьбе с бедностью, критиковала Зеленского. Бойко выступил за перемирие как базу для Минского процесса", - говорится в сообщении.





Отмечается, что Блинкен говорил минуты три. "Сказал, что США поддерживают Украину, но надо бороться с коррупцией и для этого антикоррупционные органы должны быть независимы", - сообщает издание.





После встречи с депутатами Блинкен отправился в МИД на переговоры с Дмитрием Кулебой, а далее будет встреча с президентом Владимиром Зеленским.



