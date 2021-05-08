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Украина
8 мая 21, 11:42
Сегодня Украина защищает всю Европу, - МИД
мид
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На протяжении многих десятилетий Украина надеялась, что война больше никогда не придет на нашу землю.

Однако, сегодня приходится защищать не только свои территории, но и всю демократическую Европу, которая восстала на руинах Второй мировой войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины ко Дню памяти и примирения.

В министерстве напомнили, что в ходе Второй мировой, погибли более 8 млн украинцев.

"На протяжении многих десятилетий мы надеялись, что война больше никогда не придет на украинскую землю. Но в 2014 Россия начала военную агрессию против Украины и оккупировала часть нашей территории. Сегодня Украина защищает не только саму себя, но и всю демократическую Европу. Ту Европу, которая восстала на руинах Второй мировой войны и которая объединена главной идеей "никогда снова", - говорится в заявлении министерства.

8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения, посвященный погибшим во Второй мировой войне. С 2015 года в нашей стране эта памятная дата отмечается наравне с Европой и США. Мемориальные мероприятия продолжатся 9 мая - в 76-ю годовщину победы над нацизмом.
censor.net.ua
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