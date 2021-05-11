Раскрыта группировка, продававшая поддельную вакцину Pfizer

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила международную преступную группировку, которая продавала поддельную вакцину от коронавируса. Злоумышленники рекламировали свои услуги и утверждали, что могут поставлять препарат от американской компании Pfizer. А за одну дозу просили 250 долларов, рассказали в СБУ 11 мая.

- Сотрудники спецслужбы установили, что в состав группировки входили граждане Украины, РФ, Нигерии и Сьерра-Леоне. Воспользовавшись информационным поводом, что американская компания Pfizer официально начала поставки в Украину, мошенники решили на этом заработать. В сети интернет они разместили рекламу о функционировании предприятий, зарегистрированных на территории Украины, которые якобы имеют возможность поставлять вакцину от Pfizer. Чтобы убедить клиентов в наличии вакцины, члены преступной группы оказывали потенциальным покупателям поддельные гарантийные письма от украинских банков. Среди прочего, там были указаны расчетные счета для перевода средств, которые открыты на граждан Украины. Стоимость одной фейковых "вакцины" составляла 250 долларов. СБУ установила, что злоумышленники работали, в первую очередь, на клиентов из РФ и Индии - именно туда была таргетированная их рекламная кампания. Задокументированы факты получения подписки от "клиентов" на тысячи долларов США, - сказано в публикации.

СБУ в сотрудничестве с Минздравом Украины разоблачила злоумышленников и перекрыла канал незаконной продажи поддельной вакцины Pfizer в другие страны в конце апреля, и не дала злоумышленникам дискредитировать Украину в глазах американской компании

В конце апреля СБУ также заблокировала схему фальсификации результатов ПЦР-тестов с внесением информации в приложение "Дій вдома".