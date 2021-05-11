Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.66
USD
27.68
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
11 мая 21, 11:03
Раскрыта группировка, продававшая поддельную вакцину Pfizer
СБУ
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Мошенниками были граждане Украины, России, Нигерии и Сьерра-Леоне.

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила международную преступную группировку, которая продавала поддельную вакцину от коронавируса. Злоумышленники рекламировали свои услуги и утверждали, что могут поставлять препарат от американской компании Pfizer. А за одну дозу просили 250 долларов, рассказали в СБУ 11 мая.

- Сотрудники спецслужбы установили, что в состав группировки входили граждане Украины, РФ, Нигерии и Сьерра-Леоне. Воспользовавшись информационным поводом, что американская компания Pfizer официально начала поставки в Украину, мошенники решили на этом заработать. В сети интернет они разместили рекламу о функционировании предприятий, зарегистрированных на территории Украины, которые якобы имеют возможность поставлять вакцину от Pfizer. Чтобы убедить клиентов в наличии вакцины, члены преступной группы оказывали потенциальным покупателям поддельные гарантийные письма от украинских банков. Среди прочего, там были указаны расчетные счета для перевода средств, которые открыты на граждан Украины. Стоимость одной фейковых "вакцины" составляла 250 долларов. СБУ установила, что злоумышленники работали, в первую очередь, на клиентов из РФ и Индии - именно туда была таргетированная их рекламная кампания. Задокументированы факты получения подписки от "клиентов" на тысячи долларов США, - сказано в публикации.

СБУ в сотрудничестве с Минздравом Украины разоблачила злоумышленников и перекрыла канал незаконной продажи поддельной вакцины Pfizer в другие страны в конце апреля, и не дала злоумышленникам дискредитировать Украину в глазах американской компании

В конце апреля СБУ также заблокировала схему фальсификации результатов ПЦР-тестов с внесением информации в приложение "Дій вдома". 
kp.ua
Ещё по теме:
Майдан: суд разрешил расследование против экс-главы СБУ
Дело о возможной госизмене Ермака и Кучмы закрыто – СМИ
Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ
СБУ заявила о блокировании масштабной кибератаки
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Зеленский оценил вероятность войны с РФ
noimageСтепанов предупредил о четвертой волне COVID-19
noimageСтепанов об опасных симптомах индийского штамма коронавируса
noimageМИД Украины отреагировал на ситуацию в Израиле
noimageВ Киеве два дня не делают COVID-прививок
Лента новостей