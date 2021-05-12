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Новости
Украина
11 мая 21, 20:50
ВБ даст Украине 90 млн евро на вакцинацию
Всемирный банк
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Из выделенного займа, в частности, возместят расходы Национальной службы здоровья на вакцинацию 10 миллионов человек.

Всемирный банк (ВБ) утвердил выделение Украине кредита на 90 млн евро на вакцинацию в рамках глобальной инициативы COVAX. Об этом во вторник, 11 мая, сообщает Интерфакс – Украина со ссылкой на информацию ВБ.

Отмечается, что деньги выделены для нового проекта Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине, который, в частности, предусматривает возмещение расходов Национальной службы здоровья на вакцинацию 10 млн чел.

"ВБ утвердил новый проект на сумму EUR90 млн, направленный на укрепление сектора здравоохранения для реагирования на пандемию COVID-19. Проект Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине поддержит разворачивание программы вакцинации против COVID-19 приоритетных групп населения и усилит возможность сектора здравоохранения Украины в предотвращении, выявлении и реагирования на последствия пандемии", – сообщили в банке.

Там также добавили, что указанный проект поможет не только в закупке вакцин, но и в улучшении инфраструктуры для их хранения и логистики.

"Сюда входит предоставление услуг, возмещение расходов на вакцинацию, расширение возможностей для тестирования, усиления IT-cистемы, проведение кампании по повышению осведомленности населения о вакцинации", – сообщили в ВБ.

Региональный директор ВБ по делам Восточной Европы Аруп Банерджи, проект должен ускорить темпы вакцинации с сохранением фокуса на рисковых группах населения.

Напомним, переговоры правительства Украины с руководством ВБ относительно этого займа велись еще с декабря прошлого года.

Также сообщалось, что Украина рассчитывает на $700 млн от Всемирного банка. Однако в качестве условия называлось продолжение сотрудничества с МВФ и принятие ряда аграрных законов.
Korrespondent
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