Ермак с послами G7 обсудил ситуацию на Донбассе

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел встречу с послами Большой семерки (G7), Швеции и Евросоюза, на которой рассказал дипломатам о последних инициативах Украины, предпринятых для достижения мира на Донбассе, сообщает пресс-служба главы государства.

"Ежедневно продолжаются обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины на линии разграничения. К сожалению, продолжают гибнуть украинские военнослужащие. В последнее время участились случаи применения тяжелой артиллерии", - сказал Ермак.

Он отметил, что накануне отправил письма коллегам по Нормандскому формату с предложением срочно созвать видеоконференцию или же встретиться очно.

Также Ермак предложил активизировать работу Нормандского формата и приобщить к его работе экспертов по политическим, военным и юридическим вопросам.

"Эти советники могли бы нарабатывать различные вопросы, которые сегодня в первую очередь являются частью предложенных Ключевых кластеров имплементации Минских соглашений", - подчеркнул Ермак.

Также он добавил, что украинская сторона настаивает, что особый акцент должен быть сделан на том, чтобы РФ разблокировала выполнения решений состоявшегося в декабре 2019 года Парижского саммита Нормандской четверки.

"Мы считаем, что проведение очередного саммита в Нормандском формате дало бы очень серьезный толчок для процесса мирного урегулирования. Поэтому я просил бы рассмотреть возможность совместного обращения G7 к РФ с призывом поддержать проведение этого саммита", - сказал глава ОП.

Во второй части встречи Андрей Ермак рассказал иностранным дипломатам о ходе реформы корпоративного управления государственными компаниями.

Ермак пригласил представителей G7 присоединиться к подготовке проекта закона о совершенствовании корпоративного управления юридическими лицами, акционером которых является государство. Это обеспечит имплементацию в законодательство Украины современных международных стандартов.

Речь на встрече шла и о ситуации вокруг Нафтогаза Украины. Ермак заявил, что на встрече с наблюдательным советом компании всем членам наблюдательного совета будет предложено остаться работать под гарантии сохранения конструктивного диалога с новым главой правления Нафтогаза. Он будет пребывать на этой должности до проведения нового прозрачного конкурса.

Ермак добавил, что 13 мая с новым председателем правления Нафтогаза Юрием Витренко был подписан контракт на год.

Ранее мы писали, что президент Владимир Зеленский с послами G7 прибыл на Донбасс.

До этого сообщалось, что главы МИД G7 ждут от Украины прогресс в реформах и борьбе с коррупцией.

