Семенченко подозревают в организации обстрела "112 Украина"

Служба безопасности Украины заявила о раскрытии террористического акта, коим называется обстрел из гранатомета офисного здания телеканала "112 Украина" на улице Зоологической в Киеве 13 июля 2019 года.

Как говорится в сообщении спецслужбы, расследование установило, что обстрел здания телеканала организовал бывший на тот момент депутатом Верховной Рады от партии "Самопомощь" Семен Семенченко.

"Все это происходило во время избирательной кампании в Верховную Раду Украины. Этот теракт был использован представителями государства-агрессора в гибридной войне против нашей страны. Для совершения преступления фигурант привлек двух участников подчиненного ему вооруженного формирования", — сказано в нем.

Отмечается, что в июне 2019 года Семенченко вместе с сообщником провел разведку местности вблизи здания телеканала. Они выбирали оптимальный способ совершения теракта, в частности, пути отхода с места преступления с учетом наличия камер видеонаблюдения.

Также, по данным СБУ, Семенченко организовал передачу денег для приобретения транспорта и других средств, необходимых для совершения преступления.

"По первоначальному замыслу организатора, исполнители теракта должны были приобрести автомобиль, заложить в него большой объем взрывчатки, а затем припарковать авто у здания телеканала и в определенное время взорвать. Однако для сокрытия исполнителей и организатора было принято решение совершить теракт через обстрел здания телеканала с противотанкового гранатомета", — заявили в спецслужбе.

В ходе обысков по местам жительства фигурантов дела в столице и Киевской области правоохранители обнаружили и изъяли транспорт и средства совершения противоправных действий, которые злоумышленники использовали в ходе совершения преступления.

Сейчас им сообщено о подозрении по части 2 статьи 258 (террористический акт) Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

В свою очередь, как уточняет Офис генпрокурора, всего подозрения по делу получили трое лиц — кроме Семенченко, это двое исполнителей из числа его подчиненных в незаконном вооруженном формировании.

Напомним, что Семенченко уже является подозреваемым по другому делу — о создании и руководстве им частной военной компании (статья 260 Уголовного кодекса) и с конца марта содержится под стражей. О дальнейшем продлении ему меры пресечения, после 24 мая, пока не сообщалось.