Кабмин накрыла волна громких отставок

В пятницу, 14 мая, стало известно, что министры инфраструктуры Владислав Криклий и экономики Игорь Петрашко ушли в отставку "по собственному желанию". А затем появилась информация, что вслед за ними пост покинет и министр здравоохранения Максим Степанов.
Вопросы отставок теперь будет рассматриваться на съезде фракции "Слуги народа". Он должен состояться в понедельник, 17 мая, о чем ранее сообщал глава фракции Александр Корниенко. Предварительно, тогда же "слуги" рассмотрят и выдвижение новых кандидатов на их места.
После этого соответствующие вопросы будут рассматриваться на заседании Верховной Рады.