Реестр коррупционеров пополнили 200 депутатов

В январе 2021 года Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло в Реестр коррупционеров сведения о 520 лицах, которые совершили коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. Об этом в среду, 19 мая, сообщает пресс-служба НАПК.

Указано, 126 привлечены к уголовной и 394 – к административной ответственности. Среди них 200 депутатов местных советов, 24 чиновника местного самоуправления, 28 работников Нацполиции, 20 госслужащих, 20 присяжных.





Их уличили в предложении, обещании или предоставлении неправомерной выгоды (82); принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды (17); злоупотреблении влиянием (12); присвоении, растрате имущества или завладении им (7); подкупе работника предприятия, учреждения или организации (5); злоупотреблении властью или служебным положением (3).





Также в списке правонарушители, которые несвоевременно подали декларации за прошлый год (370) или нарушили требования по предотвращению и урегулированию конфликта интересов (22).





Всего с начала года в Реестр внесены 2343 записи. Сейчас в перечне 36 818 записей, из них 5970 – по уголовным коррупционными правонарушениями и 12875 – по административным.





Ранее председатель НАПК Александр Новиков назвал механизм сокрытия чиновниками доходов. По его словам, с этого года начали применяться три принципиальных нормы, введенные законодательством, которые существенно уменьшают маневр для желающих "прибедниться".