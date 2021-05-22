Вора в законе "Умку" посадили в СИЗО без права залога

Суд отправил в СИЗО "воров в законе" по кличке "Умка" и "Лаша Сван".

Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.

Отмечается, что Печерский суд отправил их под стражу на 60 дней без права внесения залога.

Им инкриминируют преступления, предусмотренные ч.3 ст.255-1 (Установления или распространения преступного влияния в статусе "вора в законе"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Согласно сообщению полиции, "Умка" был коронован в 2014 году, а "Лаша Сван" является "вором в законе" с 1995-го года.