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Новости
Украина
22 июля 21, 11:42
В Украине остаются без света 99 населенных пунктов
электроэнергия
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Самая сложная ситуация в Донецкой области. Там без электроэнергии осталось 29 населенных пунктов.
Из-за плохой погоды произошло отключение электричества в 99 населенных пунктах в восьми областях Украины. Об этом сообщает ГСЧС в утренней сводке в четверг, 22 июля.

"По состоянию на 7:00 утра в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 99 населенных пунктов в восьми областях (Донецкая – 29, Одесская – 23, Кировоградская – 16, Черкасская – 14, Киевская – 5, Николаевская – 5, Днепропетровская – 4 и Луганская – 3)", – говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, накануне непогода обесточила почти 840 населенных пунктов в 13 регионах Украины.

Источник: https://korrespondent.net/
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