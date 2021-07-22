В Украине остаются без света 99 населенных пунктов

Из-за плохой погоды произошло отключение электричества в 99 населенных пунктах в восьми областях Украины. Об этом сообщает ГСЧС в утренней сводке в четверг, 22 июля.





"По состоянию на 7:00 утра в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 99 населенных пунктов в восьми областях (Донецкая – 29, Одесская – 23, Кировоградская – 16, Черкасская – 14, Киевская – 5, Николаевская – 5, Днепропетровская – 4 и Луганская – 3)", – говорится в сообщении.





К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.





Напомним, накануне непогода обесточила почти 840 населенных пунктов в 13 регионах Украины.



