Милованов рассказал о старте рынка земли

Об этом в эфире телеканала "Дом" рассказал советник руководителя Офиса Президента Украины, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов, передает Цензор.НЕТ.

"Рынки нужны. Рыночная экономика более эффективна, чем командная. Более того, если рынка официально нет, то он есть неофициально. И все знают, что есть и был теневой рынок земли. Напомню, что аграрные холдинги с большой концентрацией земли возникли именно во время моратория, когда, якобы, рынка земли не было", — сказал он.

По мнению Милованова, главный результат старта рынка земли - уже преодолены страхи, которыми пугали население противники этого процесса.

Сейчас совершено уже около 1,5 тыс. сделок. Милованов считает, что это очень мало, но не в количестве сейчас суть. Главное - показать украинцам, что ничего страшного с открытием рынка не произошло.

"На всю страну, в которой десятки миллионов гектаров, а соглашение - это 2 гектара у человека пай, это вообще ни о чем, это капля в море. Хорошо, пусть будет так. Сейчас нужно проанализировать все эти первые 1500 сделок, посмотреть, нет ли там каких-то ростков рейдерства, злоупотреблений. Поэтому нормально начинать медленно. И мы видим, что ничего плохого не происходит. И очень важно запустить этот рынок так, чтобы ему доверяли. Чтобы действительно там не было проблем", — пояснил советник Офиса президента.

Милованов сообщил, что сейчас нарушений в проведении сделок не обнаружено.

"Это хорошо, что мы не видим проблем. Это дает нам оптимизм. Какую надежду на то, что этот рынок через год-два-три действительно начнет работать, и стоимость земли вырастет в разы. Когда цена земли будет расти, это будет означать, что мы, как экономика, зарабатываем больше. Будут инвестиции в эту землю. Будет к ней более хозяйственное отношение", — добавил он.