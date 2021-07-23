Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.79
USD
27.03
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
23 июля 21, 10:53
Милованов рассказал о старте рынка земли
рынок земли
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Главная задача первого этапа старта рынка земли - показать населению, что это не опасно для экономики Украины, развеять прежние страхи по этому поводу, и продемонстрировать, что соглашения проводятся прозрачно, без нарушений.

Об этом в эфире телеканала "Дом" рассказал советник руководителя Офиса Президента Украины, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов, передает Цензор.НЕТ.

"Рынки нужны. Рыночная экономика более эффективна, чем командная. Более того, если рынка официально нет, то он есть неофициально. И все знают, что есть и был теневой рынок земли. Напомню, что аграрные холдинги с большой концентрацией земли возникли именно во время моратория, когда, якобы, рынка земли не было", — сказал он.

По мнению Милованова, главный результат старта рынка земли - уже преодолены страхи, которыми пугали население противники этого процесса.

Сейчас совершено уже около 1,5 тыс. сделок. Милованов считает, что это очень мало, но не в количестве сейчас суть. Главное - показать украинцам, что ничего страшного с открытием рынка не произошло.

"На всю страну, в которой десятки миллионов гектаров, а соглашение - это 2 гектара у человека пай, это вообще ни о чем, это капля в море. Хорошо, пусть будет так. Сейчас нужно проанализировать все эти первые 1500 сделок, посмотреть, нет ли там каких-то ростков рейдерства, злоупотреблений. Поэтому нормально начинать медленно. И мы видим, что ничего плохого не происходит. И очень важно запустить этот рынок так, чтобы ему доверяли. Чтобы действительно там не было проблем", — пояснил советник Офиса президента.

Милованов сообщил, что сейчас нарушений в проведении сделок не обнаружено.

"Это хорошо, что мы не видим проблем. Это дает нам оптимизм. Какую надежду на то, что этот рынок через год-два-три действительно начнет работать, и стоимость земли вырастет в разы. Когда цена земли будет расти, это будет означать, что мы, как экономика, зарабатываем больше. Будут инвестиции в эту землю. Будет к ней более хозяйственное отношение", — добавил он.
censor.net.ua
Ещё по теме:
Сутки в ООС: восемь нарушений режима "тишины"
За сутки на Донбассе почти 200 нарушений - ОБСЕ
Сутки в ООС: 14 нарушений, ранен боец ВСУ
С 1 июля в Украине заработает рынок земли: что важно знать
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Озвучены потери ВСУ за год перемирия на Донбассе
noimageНепогода обесточила 13 населенных пунктов в Украине
noimageНовый рекорд: от COVID привили 140 тысяч украинцев
noimageСутки в зоне ООС: три обстрела, потерь нет
noimageВ Украине четыре дня идет прирост COVID-19
Лента новостей