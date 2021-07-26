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Новости
Украина
26 июля 21, 11:33
В МОЗ намерены разрешить смешивать вакцины
вакцина
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Рассматривается вопрос об оформлении соответствующего приказа и разработку детальных пошаговых инструкций.
В Украине намерены официально разрешить смешивать различные виды вакцин от коронавируса. Об этом в воскресенье, 25 июля, в интервью Апостроф сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

"Национальная техническая группа экспертов по иммунизации, как главный совещательный орган МЗ, рекомендовала разрешить так называемое "микширование (смешивание) вакцины", но при четком соблюдении определенных условий", - отметил он. 

Кузин уточнил, что речь идет о возможности введения второй дозы Comirnaty/Pfizer-BioNTech после первой дозы м-РНК вакцины Moderna, если нет возможности закончить вакцинацию таким же препаратом.

Кроме того, колоть другой препарат предлагают в том случае, если у человека была тяжелая аллергическая реакция организма на первую дозу векторной вакцины от AstraZeneca.

"В этом случае разрешается ввести вторую дозу Comirnaty по решению врача", - сказал Кузин. 

По его словам, соответствующее решение группы экспертов уже есть. 

Источник: https://korrespondent.net/
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