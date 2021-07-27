В ВОЗ дали прогноз новой волны COVID в Украине

Новая волна коронавируса в Украине начнется в ближайший месяц и продлится до зимы. Такой прогноз дал глава Бюро Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт, пишет УНИАН в понедельник, 26 июля.

Он призвал вакцинироваться, пока в Украине широко не распространился штамм Дельта.





"Точный ответ дать трудно. Но, несмотря на имеющиеся данные, широкое распространение Дельта, меры охраны общественного здоровья и социальные мероприятия, охват вакцинацией и другие параметры, прогнозируем, что случаи инфицирования и госпитализации начнут рецидивировать в конце августа - начале сентября и продлятся до зимы, в зависимости от действий правительства и расширения масштабов вакцинации", - считает представитель ВОЗ.





Отметим, не считая выходных, в Украине уже около недели растет количество активных случаев коронавируса - прирост заболевших превышает число выздоровевших.





Напомним, в конце июля в Украине были выявлены первые случае штамма Дельта. Позже штамм Дельта подтвердили на Закарпатье, в Киеве и во Львовской области.