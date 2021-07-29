Зеленский устроил большую чистку в высшем командном составе

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Корнийчука. Как сообщает Фраза, ссылаясь на пресс-службу Офиса президента, вместо него он назначил Сергея Шаптала, который до этого занимал должность командующего войсками оперативного командования «Запад» в Донбассе.
Также в соответствии с указами главы государства свои посты 28 июля покинули командующий десантно-штурмовых войск ВСУ Евгений Мойсюк и командующий объединенных сил Владимир Кравченко. Последнего сменил Александр Павлюк.
Зеленский акцентировал внимание командиров на необходимость выполнения задач, направленных на обеспечение модернизации армии и стопроцентной подготовки военнослужащих к защите Украины в условиях современной войны.