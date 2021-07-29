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Новости
Украина
29 июля 21, 10:08
Зеленский устроил большую чистку в высшем командном составе
Зеленский
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Президент Владимир Зеленский уволил начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Сергея Корнейчука, командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ Евгения Мойсюка и Командующего объединенными силами Владимира Кравченко.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Корнийчука. Как сообщает Фраза, ссылаясь на пресс-службу Офиса президента, вместо него он назначил Сергея Шаптала, который до этого занимал должность командующего войсками оперативного командования «Запад» в Донбассе.

Также в соответствии с указами главы государства свои посты 28 июля покинули командующий десантно-штурмовых войск ВСУ Евгений Мойсюк и командующий объединенных сил Владимир Кравченко. Последнего сменил Александр Павлюк.

Зеленский акцентировал внимание командиров на необходимость выполнения задач, направленных на обеспечение модернизации армии и стопроцентной подготовки военнослужащих к защите Украины в условиях современной войны.

«После проведенных ротаций и замены командиров и руководителей как в армии, так и в Министерстве обороны ожидаю более системной работы и понимания каждым бойцом нашей армии перспективы развития Вооруженных Сил в целом», — заявил глава государства.

Также президент назначил Олега Синайка заместителем главы Службы внешней разведки.

Напомним, 27 июля 2021 года президент Украины подписал указы об увольнении Руслана Хомчака с должности Главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначении его первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
Fraza.ua
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