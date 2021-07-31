Почему СБУ и НАБУ "спорят" за экс-судью? Чем опасен Чаус?

В Украине разных судей ловили на взятках, но вокруг бывшего судьи Днепровского суда Киева Николая Чауса разыгрался целый детектив. Сначала он насмешил всех трехлитровыми банками с деньгами, которые нашли у судьи в огороде. Потом удивил, умудрившись улизнуть от детективов НАБУ и выехать из Украины, несмотря на розыск.

В апреле этого года Чаус вообще поразил, став объектом похищения сотрудниками военной разведки. Экс-судью схватили в центре Кишинева возле спорткомплекса, где тренировался его сын, и вывезли на машине с дипломатическими номерами.

Вплоть до 30 июля о местонахождении судьи якобы никто ничего не знал, и вот он появился в одних трусах в селе Мазуровка на Виннитчине.

Финальный аккорд – сотрудники СБУ отбивают Чауса у полиции и везут в свои застенки, показывая "нос" НАБУ, которое одно имеет законное право на Чауса.





Так чем же так ценен этот бывший судья? "КП в Украине" собрала все версии.

По версии молдавского издания RISE Moldova ,в 2016 году сбежать из Украины в Молдову Чаусу помог не кто иной, как бывший президент Украины Петр Порошенко, президент Молдовской бойцовской ассоциации FEA Дорин Дамир и киевский бизнесмен Вячеслав Турку. Экс-судью эвакуировали по чужому паспорту на чартерном рейсе.

По другим версиям, бежать Чаусу помогла личная охрана Порошенко, а еще к этому был причастен бывший начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурбу.

В июле 2019 года главное Государственное бюро расследований открыло уголовное производство, в рамках которого рассматривает причастность Порошенко и других к бегству Чауса.

Если захваченный СБУ судья расскажет, кто ему помог, против Петра Порошенко может быть открыто не фактовое, а реальное уголовное дело по злоупотреблению властью.

Версию "компромат на Порошенко" поддержала в апреле этого года бывшая народный депутат Виктория Сюмар,

"Думаю, в ближайшие дни мы увидим какие-то "свидетельства Чауса"… А дальше Чауса используют для делегитимизации Василия Бурбы и "вагнергейта", который очень беспокоит Офис президента. Ну и заодно можно еще какие-то заявления Чауса против Порошенко получить, что всегда Офису приятно и уместно", - написала Сюмар 12 апреля.



