Почему СБУ и НАБУ "спорят" за экс-судью? Чем опасен Чаус?

В Украине разных судей ловили на взятках, но вокруг бывшего судьи Днепровского суда Киева Николая Чауса разыгрался целый детектив. Сначала он насмешил всех трехлитровыми банками с деньгами, которые нашли у судьи в огороде. Потом удивил, умудрившись улизнуть от детективов НАБУ и выехать из Украины, несмотря на розыск.
В апреле этого года Чаус вообще поразил, став объектом похищения сотрудниками военной разведки. Экс-судью схватили в центре Кишинева возле спорткомплекса, где тренировался его сын, и вывезли на машине с дипломатическими номерами.
Вплоть до 30 июля о местонахождении судьи якобы никто ничего не знал, и вот он появился в одних трусах в селе Мазуровка на Виннитчине.
Финальный аккорд – сотрудники СБУ отбивают Чауса у полиции и везут в свои застенки, показывая "нос" НАБУ, которое одно имеет законное право на Чауса.
Так чем же так ценен этот бывший судья? "КП в Украине" собрала все версии.1. Расскажет, кто помог бежать из Украины
По версии молдавского издания RISE Moldova ,в 2016 году сбежать из Украины в Молдову Чаусу помог не кто иной, как бывший президент Украины Петр Порошенко, президент Молдовской бойцовской ассоциации FEA Дорин Дамир и киевский бизнесмен Вячеслав Турку. Экс-судью эвакуировали по чужому паспорту на чартерном рейсе.
По другим версиям, бежать Чаусу помогла личная охрана Порошенко, а еще к этому был причастен бывший начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурбу.
В июле 2019 года главное Государственное бюро расследований открыло уголовное производство, в рамках которого рассматривает причастность Порошенко и других к бегству Чауса.
Если захваченный СБУ судья расскажет, кто ему помог, против Петра Порошенко может быть открыто не фактовое, а реальное уголовное дело по злоупотреблению властью.
Версию "компромат на Порошенко" поддержала в апреле этого года бывшая народный депутат Виктория Сюмар,
"Думаю, в ближайшие дни мы увидим какие-то "свидетельства Чауса"… А дальше Чауса используют для делегитимизации Василия Бурбы и "вагнергейта", который очень беспокоит Офис президента. Ну и заодно можно еще какие-то заявления Чауса против Порошенко получить, что всегда Офису приятно и уместно", - написала Сюмар 12 апреля.
В конечном итоге Николая Чауса обнаружили в Винницкой области. Фото: censor.net
Супруга Николая Чауса – Светлана считает, что ее мужа вынудили переехать в Молдову угрозами и шантажом.
"Я знаю точно, что никуда ехать он не собирался. По его словам, он не помнит, как оказался в Молдове. Об этом никогда ни с кем разговоров не было. Его вывезли сюда (в Молдову. - Ред.) без его согласия и удерживали запугиванием", - говорила она в апреле "Громадському телебаченню".
Светлана Чаус считает, что к этому мог быть причастен бывший народный депутат Александр Грановский, он якобы и стал провокатором взятки, которую вменяют судье.
Как мы знаем, Николай Грановский - человек из ближайшего окружения Порошенко.3. Раскроет, кто "попросил" за Корбана
Еще одна версия: Чаус может рассказать, кто его "просил" вынести жесткое решение по "делу Корбана". В конце декабря 2015 года Чаус формально находился на больничном, но вышел на работу и в качестве следственного судьи провел 36-часовое заседание.
До этого в ноябре судья Печерского суда Лариса Цокол отправила Корбана домашний арест, новое ходатайство пересматривал Днепровский районный суд.
Все ожидали, что Чаус встанет на сторону соратника Коломойского, который на то время рассорился с Порошенко в пух и прах, но судья встал на сторону прокуратуры и отправил Корбана в СИЗО на два месяца. Это несмотря на то, что в суд Корбана привезли после операции на сердце.
Версию о "деле Корбана" поддерживал, в частности, бывший генпрокурор Святослав Пискун.4. Сдаст покровителей Иванющенко
В апреле 2016 года судья Чаус по ходатайству адвокатов снял с розыска бывшего регионала Юрия Иванющенко, который уехал в Россию после бегства Виктора Януковича.
Генпрокуратура выдала Иванющенко заочное подозрение в незаконном обогащении в особо крупных размерах и в злоупотреблениях средствами, полученными по Киотскому протоколу.
Иванющенко находился в международном розыске, но благодаря Чаусу получил свободу передвижений по миру. Также Чаус возложил запрет на проведение следственных действий.
"Злые языки говорят, что снятие "енакиевского" с розыска решалось на Банковой, но мы в это, конечно, не верим. Просто судья Чаус решил превысить свою власть и бескорыстно подарить свободу Иванющенко", -написал экс-народный депутат Сергей Лещенко.
В конечном итоге все сводится к Порошенко, которому опять же могут вменить злоупотребление властью, давление на суд и так далее.
Читайте также: СБУ ПРЕПЯТСТВУЮТ ЗАДЕРЖАНИЮ ЧАУСА ДЕТЕКТИВАМИ НАБУ – ВИДЕО