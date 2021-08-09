Сепаратисты четыре раза открывали огонь по ВСУ

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки, 8 августа, сепаратисты четыре раза нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь среди военных ВСУ нет. Об этом сообщает штаб ООС в утренней сводке.





"Вблизи Светлодарска враг обстреливал позиции украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Золотого-4 сепаратисты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Широкино обстреливали наши позиции из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов", - говорится в сообщении.





Также отмечается, что в направлении населенного пункта Новоалександровка противник вел огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.





По состоянию на семь часов утра понедельника, 9 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.



