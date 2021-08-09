Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.52
USD
26.80
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
9 августа 21, 12:09
Сепаратисты четыре раза открывали огонь по ВСУ
Донбасс
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Украинских военнослужащих в районе ООС обстреливали из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.
На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки, 8 августа, сепаратисты четыре раза нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь среди военных ВСУ нет. Об этом сообщает штаб ООС в утренней сводке.

"Вблизи Светлодарска враг обстреливал позиции украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Золотого-4 сепаратисты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Широкино обстреливали наши позиции из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в направлении населенного пункта Новоалександровка противник вел огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По состоянию на семь часов утра понедельника, 9 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Сутки в ООС: 15 нарушений, ранены бойцы ВСУ
На Донбассе с начала суток три обстрела
В зоне ООС 11 обстрелов, потерь нет
ООС: сепаратисты девять раз открывали огонь
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Украине разоблачили членов итальянской мафии – фото
noimageВ Украине за сутки снизился темп вакцинации
noimageВ Украине число COVID-случаев снизилось вдвое
noimageВ Украине из-за непогоды обесточено 49 населенных пунктов
noimageЗапад должен признать, что Украина является его частью
Лента новостей