Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.40
USD
26.75
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
12 августа 21, 08:28
Российские наемники обстреляли хлебное поле на Донбассе.ФОТО
взрыв
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Российские оккупационные войска обстреляли поле вблизи поселка Нью-Йорк в Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу оперативно-тактической группировки "Північ", российские наемники обстреляли поле вблизи поселка Нью-Йорк (бывшее Новгородское), с которого сельчане только что успели собрать урожай зерна.

"Мы сеем наши поля пшеницей, а враг - железом", - с горечью говорят хлеборобы. Плодородные черноземы - крупнейшее природное богатство Украины, и именно их противник пытается если не уничтожить, то сделать непригодными к использованию", - говорится в сообщении.

Прибывшие по вызову украинских военнослужащих представители СЦКК зафиксировали очередное преступление и провели замеры воронок, оставшихся в поле после обстрела.

"К счастью, неразорвавшихся боеприпасов на землях сельхозназначения выявлено не было, поэтому полевые работы - подготовка почв к посеву озимых - продолжатся согласно плану сельскохозяйственных работ", - отмечается в сообщении.
censor.net.ua
Ещё по теме:
Минэкономики ожидает рекордный урожай зерна
Главы МИД Бельгии, Нидерландов посетили КПВВ "Счастье". ФОТО
Украинский воин получил ранение в ходе обстрела на Донбассе
Сутки в ООС: восемь нарушений, ранен боец ВСУ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Украине более 162 тысяч вакцинаций за сутки
noimageУкраина отправила Литве проволоку для границы
noimageВ Крыму угрожают участникам Крымской платформы
noimageВ Украине объявлено штормовое предупреждение
noimageВ Украине снова выросло число COVID-заболевших
Лента новостей