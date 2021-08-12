Российские наемники обстреляли хлебное поле на Донбассе.ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу оперативно-тактической группировки "Північ", российские наемники обстреляли поле вблизи поселка Нью-Йорк (бывшее Новгородское), с которого сельчане только что успели собрать урожай зерна.

"Мы сеем наши поля пшеницей, а враг - железом", - с горечью говорят хлеборобы. Плодородные черноземы - крупнейшее природное богатство Украины, и именно их противник пытается если не уничтожить, то сделать непригодными к использованию", - говорится в сообщении.

Прибывшие по вызову украинских военнослужащих представители СЦКК зафиксировали очередное преступление и провели замеры воронок, оставшихся в поле после обстрела.

"К счастью, неразорвавшихся боеприпасов на землях сельхозназначения выявлено не было, поэтому полевые работы - подготовка почв к посеву озимых - продолжатся согласно плану сельскохозяйственных работ", - отмечается в сообщении.