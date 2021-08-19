В Украине намерены запретить рекламу лекарств

Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) намерен прекратить практику самолечения украинцев. Для этого Кабмину поручено наложить мораторий на какую-либо публичную рекламу лекарств и медпрепаратов. Об этом в среду, 18 августа говорится в решении СНБО, которое подписал президент Владимир Зеленский.





Согласно документу, Кабмин должен установить до 1 января 2024 года мораторий на рекламу на телевидении и радио, а также в средствах массовой информации: лекарственных средств, медицинских изделий; методов профилактики; методов диагностики; методов лечения и реабилитации.





Кроме того, правительство обязано обеспечить реальный контроль за соблюдением правил рецептурного отпуска лекарственных средств и избежания назначения пациентам большого количества различных медпрепаратов или лечебных процедур.





Принятие этих мер, как считают в СНБО, должно минимизировать вредное влияние самолечения на здоровье украинцев.



