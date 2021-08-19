Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.17
USD
26.65
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
19 августа 21, 10:55
В Украине намерены запретить рекламу лекарств
лекарства
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Власть планирует минимизировать последствия вредного влияния самолечения на здоровье украинцев.
Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) намерен прекратить практику самолечения украинцев. Для этого Кабмину поручено наложить мораторий на какую-либо публичную рекламу  лекарств и медпрепаратов. Об этом в среду, 18 августа говорится в решении СНБО, которое подписал президент Владимир Зеленский.

Согласно документу, Кабмин должен установить до 1 января 2024 года мораторий на рекламу на телевидении и радио, а также в средствах массовой  информации: лекарственных средств, медицинских изделий; методов профилактики; методов диагностики; методов лечения и реабилитации.

Кроме того, правительство обязано обеспечить реальный контроль за соблюдением правил рецептурного отпуска лекарственных средств и избежания назначения пациентам большого количества различных медпрепаратов или лечебных процедур.

Принятие этих мер, как считают в СНБО, должно минимизировать вредное влияние самолечения на здоровье украинцев.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Мировые лидеры призвали страны подписать договор о пандемии
Сверхурочная работа ведет к повышению риска смерти, - ВОЗ
Ученые создали первую действенную терапию от коронавируса
с 1 июля повысят пенсии чернобыльцам
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
МИД озвучил состав участников Крымской платформы
noimageКрым выглядит, как авианосец - Зеленский
noimageСпасатели объявили в Украине штормовое предупреждение
noimageВ Украине больше 1,5 тысяч новых случаев COVID-19
noimageНа Донбассе погиб украинский военный
Лента новостей