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Новости
Украина
22 августа 21, 12:27
Ермак об эвакуации людей из Кабула. ВИДЕО
Ермак
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В Афганистане остается более 100 украинцев, эвакуация которых будет осуществлена в ближайшие дни.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Мы сможем показать вам даже кадры, как происходила эвакуация. Я думаю, что даже в боевиках в кино мы такого не видели. И хотел бы сказать, что первая женщина, которая выходила из самолета, была беременна… на 8 месяце беременности", – сказал Ермак.

Он подчеркнул, что эвакуация происходила в тяжелых условиях.

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"Людей эвакуировали фактически с боевых действий… прейдет время, и мы сможем рассказать про героизм, о котором говорят во всем мире, который проявили наши военные", – сказал руководитель ОП.

По его словам операция по эвакуации украинцев из Афганистана продолжится.

"У нас в Афганистане остается более 100 украинцев и в ближайшие дни будет продолжена операция по эвакуации. Поэтому, как постоянно говорит президент Украины, мы не оставим ни одного украинца в беде", – подчеркнул Ермак.

Как сообщил телеканал "Украина24" из 83 пассажиров 31 гражданин Украины. Борт на аэродроме встретили руководитель ОП Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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censor.net.ua
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