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Новости
Украина
22 августа 21, 09:51
В Киеве сел борт из Афганистана: спасены 83 человека – видео
Дмитрий Кулеба
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Украина эвакуировала из Афганистана 83 человека, включая журналистов известных СМИ

В Киев прилетел второй эвакуационный борт из столицы Афганистана, благодаря усилиям Министерства иностранных дел, Вооруженных сил и Главного управления разведки спасены 83 человека. Об этом в Facebook сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба. 

Среди эвакуированных – граждане Украины и журналисты. 

"Особенно рад был видеть одного из 12 украинцев, которые застряли на военной базе под Кабулом. Именно с ним я говорил по телефону и обещал, что мы их вытащим. Всех их мы вернули домой", – написал Кулеба.

Министр напомнил, что именно об этой группе россияне разгоняли фейк, что Украина их бросила: "Но мы сдержали обещание, потому что своих Украина не бросает". 

Сейчас продолжается работа над следующим рейсом из Кабула.

Журналистка Марьяна Драч разместила в Twitter видео, на котором запечатлен момент прибытия самолета. 

Літак з Кабула приземлився у Києві, на борту евакуйовані громадяни України та іноземці pic.twitter.com/X3KH5UzsEj

— Maryana Drach (@MaryanaDrach1) August 22, 2021 


Напомним, накануне талибы захватили столицу Афганистана Кабул. Чтобы избежать кровопролития, правительство передало им власть. Афганский лидер Ашраф Гани покинул страну.

Власти решили, что передадут полномочия мирно, а боевикам якобы приказали не нарушать привычный уклад жизни людей и не заниматься мародерством. 

16 августа утром тысячи мирных афганских жителей, пытаясь бежать из страны, заполонили аэропорт Кабула. Некоторые из афганцев цеплялись за военно-транспортный самолет США, когда он рулил на взлетно-посадочной полосе. Также были сообщения о нескольких людях, которые пытались улететь снаружи самолета и погибли при падении на взлете. 

Тем же утром из Кабула украинским самолетом были эвакуированы почти 80 человек. 

17 августа выяснилось, что талибы заблокировали 12 украинцев на военной базе в Афганистане. МИД о них знает и говорит, что всего из страны хотят вылететь около 120 граждан Украины. 

20 августа стало известно, что еще один рейс с украинскими гражданами пока не может вылететь из Кабула.
liga.net
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