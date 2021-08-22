В Киеве сел борт из Афганистана: спасены 83 человека – видео

В Киев прилетел второй эвакуационный борт из столицы Афганистана, благодаря усилиям Министерства иностранных дел, Вооруженных сил и Главного управления разведки спасены 83 человека. Об этом в Facebook сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Среди эвакуированных – граждане Украины и журналисты.

"Особенно рад был видеть одного из 12 украинцев, которые застряли на военной базе под Кабулом. Именно с ним я говорил по телефону и обещал, что мы их вытащим. Всех их мы вернули домой", – написал Кулеба.

Министр напомнил, что именно об этой группе россияне разгоняли фейк, что Украина их бросила: "Но мы сдержали обещание, потому что своих Украина не бросает".

Сейчас продолжается работа над следующим рейсом из Кабула.

Журналистка Марьяна Драч разместила в Twitter видео, на котором запечатлен момент прибытия самолета.

Літак з Кабула приземлився у Києві, на борту евакуйовані громадяни України та іноземці pic.twitter.com/X3KH5UzsEj







