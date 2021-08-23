В Украину прибыл глава Европейского совета Шарль Мишель

Глава Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Украину для участия в торжествах по случаю Дня Независимости и в саммите Крымской платформы. Как сообщила в своем Твиттере вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, он прилетел вечером 22-го августа.

- Рада приветствовать в Украине Президента Европейского Совета Шарля Мишеля, который прибыл для участия в торжествах по случаю 30-й годовщины Независимости Украины и Крымской платформе, - подписала Стефанишина снимки, на которых встречает Шарля Мишеля.

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, в саммите "Крымской платформы" 23 августа примут участие представители 44 стран и организаций. Среди них - 14 глав государств, правительств и ЕС. И большинство из них останется и на празднование Дня Независимости 24 августа.

Ранее президент Украины принял в Киеве премьера Грузии Ираклия Гарибашвили. Страну посетила также Ангела Меркель и планирует приехать президент Польши Анджей Дуда.

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