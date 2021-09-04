В ОП рассказали о новых договоренностях с США

Украина и США подписали Меморандум о взаимопонимании между правительствами относительно коммерческого сотрудничества. Соответствующий документ был подписан в рамках визита президента Владимира Зеленского в США. Об этом в пятницу 3 сентября, сообщает Офис Президента.

Меморандум подписали первый вице-премьер - министр экономики Украины Алексей Любченко и министр торговли США Джина Раймондо. Документ имеет целью реализацию взаимной заинтересованности двух стран в усилении коммерческих связей для укрепления благосостояния, безопасности и экономического роста в Украине и США путем поощрения коммерческой участия американских компаний в украинской экономике и украинских компаний - в американской.

Отмечается, что стороны планируют разработку и осуществление коммерческих проектов, а также участие в государственных закупках в Украине и США. Ключевое внимание будет уделяться сотрудничеству в энергетике, включая поддержку целей Украины по энергетическому переходу и декарбонизации, инфраструктуре, развитию цифровой экономики, оборонной сфере, кибербезопасности и здравоохранении.

Три соглашения на общую сумму 2,5 млрд долларов заключил государственный концерн Укроборонпром. Документы касаются сотрудничества с американскими оборонными компаниями, в частности - Lockheed Martin Corporation, Harris Global Communications Inc. И Global Ordnance.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины подписало Меморандум о взаимопонимании с Международной финансовой корпорацией (IFC) по финансированию ирригационных проектов.

Эта договоренность позволит привлекать международные инвестиции для восстановления государственных магистральных каналов, насосных станций и внутрихозяйственных систем. Соглашение создает условия для привлечения финансирования от Экспортно-импортного банка США в части среднесрочных и долгосрочных гарантий, прямых займов Эксимбанка.

Также Минагрополитики подписало Меморандум о взаимопонимании с американской компанией Lindsay по производству ирригационного оборудования в Украине.

Кроме того, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заключил в США договоренности о сотрудничестве для украинской системы здравоохранения с лидерами мирового рынка, в частности компаниями General Electric, Medtronic и MSD.

Так, с компанией Medtronic договорились о расширении двустороннего взаимодействия по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом; возможность локализации производства некоторых медицинских средств компании в Украине в рамках государственной поддержки проектов ("инвестняни"); привлечение украинских ученых и инвестиции в исследования, которые могут проводить украинские научные институты.

С General Electric достигнута договоренность по техническому обеспечению больниц новейшим оборудованием в рамках модернизации медицинских учреждений по Национальной программе "Большая стройка" (как построенных приемных отделений, так и больниц, что проектируются).

Также Министерство здравоохранения и компания MSD обсуждают возможное поставки Молнупиравира - препарата-кандидата для лечения пациентов с COVID-19, который сейчас находится на третьей стадии клинических испытаний.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский в США призвал IT-инвесторов активно сотрудничать с Украиной. Страна открыта для инвестиций в IT-сектор в сотрудничестве с американским бизнесом, уверил он.

Также добавим, что на встрече с гендиректором Apple Тимом Куком Зеленский представил проект Дія City.