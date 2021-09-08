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Украина
7 сентября 21, 21:15
Обнимаются и любезничают: День работы Рады 7 сентября. ФОТО
рада
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Тимошенко шушукается, Порошенко задумчив, Разумков разводит руками, - день работы Рады 7 сентября. ФОТОрепортаж
7 сентября прошло первое пленарное заседание шестой сессии Верховной Рады текущего созыва.
Депутаты утвердили повестку дня сессии и приняли ряд законов.

Кроме того, присягу народного депутата "слуга народа" Антон Швачко принял.

Парламентский день в фоторепортаже корреспондента Цензор.НЕТ.

Вернувшиеся после каникул нардепы не скрывали радости от встреч, охотно обмениваясь рукопожатиями и объятиями.

На время исполнения гимна все лица посерьезнели, а некоторые даже подпевали (без масок было особенно заметно).


Еще одна серьезная тема - очередная волна репрессий в окупированном Крыму. Нардеп "Европейской Солидарности" Ахтем Чийгоз призвал депутатов поддержать постановление об освобождении крымских татар, задержанных за участие в Крымской платформе.



Кое-кто во время доклада Чийгоза что-то решал со спикером парламента Дмитрием Разумковым.

Впрочем, у депутатов было достаточно тем и времени, чтобы пообщаться друг с другом.

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Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко шушукается с однопартийцем.


"Слуга народа" Николай Тищенко, видимо, заботится о свежести дыхания.


Депутаты из Харькова Юлия Светличная и Александр Фельдман.


Также смотрите: Разумков созывает внеочередное заседание Рады 

Глава партии "Голос" Кира Рудык



Лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко здумчив, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия - весел.


Разумков слушает нардепов Ярослава Юрчишина и Ярослава Железняка, но помочь, видимо, не может.






Фото: Цензор.НЕТ
censor.net.ua
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