Обнимаются и любезничают: День работы Рады 7 сентября. ФОТО

7 сентября прошло первое пленарное заседание шестой сессии Верховной Рады текущего созыва.

Депутаты утвердили повестку дня сессии и приняли ряд законов.







Кроме того, присягу народного депутата "слуга народа" Антон Швачко принял.







Парламентский день в фоторепортаже корреспондента Цензор.НЕТ.

Вернувшиеся после каникул нардепы не скрывали радости от встреч, охотно обмениваясь рукопожатиями и объятиями.

На время исполнения гимна все лица посерьезнели, а некоторые даже подпевали (без масок было особенно заметно).





Еще одна серьезная тема - очередная волна репрессий в окупированном Крыму. Нардеп "Европейской Солидарности" Ахтем Чийгоз призвал депутатов поддержать постановление об освобождении крымских татар, задержанных за участие в Крымской платформе.









Кое-кто во время доклада Чийгоза что-то решал со спикером парламента Дмитрием Разумковым.

Впрочем, у депутатов было достаточно тем и времени, чтобы пообщаться друг с другом.

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Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко шушукается с однопартийцем.





"Слуга народа" Николай Тищенко, видимо, заботится о свежести дыхания.





Депутаты из Харькова Юлия Светличная и Александр Фельдман.





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Глава партии "Голос" Кира Рудык









Лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко здумчив, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия - весел.





Разумков слушает нардепов Ярослава Юрчишина и Ярослава Железняка, но помочь, видимо, не может.



















