Обнимаются и любезничают: День работы Рады 7 сентября. ФОТО

Парламентский день в фоторепортаже корреспондента Цензор.НЕТ.
Вернувшиеся после каникул нардепы не скрывали радости от встреч, охотно обмениваясь рукопожатиями и объятиями.
На время исполнения гимна все лица посерьезнели, а некоторые даже подпевали (без масок было особенно заметно).
Еще одна серьезная тема - очередная волна репрессий в окупированном Крыму. Нардеп "Европейской Солидарности" Ахтем Чийгоз призвал депутатов поддержать постановление об освобождении крымских татар, задержанных за участие в Крымской платформе.
Кое-кто во время доклада Чийгоза что-то решал со спикером парламента Дмитрием Разумковым.
Впрочем, у депутатов было достаточно тем и времени, чтобы пообщаться друг с другом.
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Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко шушукается с однопартийцем.
"Слуга народа" Николай Тищенко, видимо, заботится о свежести дыхания.
Депутаты из Харькова Юлия Светличная и Александр Фельдман.
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Глава партии "Голос" Кира Рудык
Лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко здумчив, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия - весел.
Разумков слушает нардепов Ярослава Юрчишина и Ярослава Железняка, но помочь, видимо, не может.
Фото: Цензор.НЕТ