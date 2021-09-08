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Украина
8 сентября 21, 09:30
В полиции назвали основную версию гибели мэра Кривого Рога
экспертиза
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На записях камер видеонаблюдения в доме погибшего не были обнаружены другие люди, а судмедэкспертиза и следственный эксперимент подтвердили, что выстрел был произведен с близкого расстояния.

Полиция пришла к выводу, что мэр Кривого Рога Константин Павлов застрелился, но не исключает, что его могли довести до самоубийства. Вероятность убийства полностью исключена. Об этом заявили на брифинге представители Главного управления полиции в Днепропетровской области.

На записях камер видеонаблюдения в доме погибшего не были обнаружены другие люди, а судмедэкспертиза и следственный эксперимент подтвердили, что выстрел был произведен с близкого расстояния, заявил заместитель главы полиции Днепропетровской области Николай Батюк.

Экспертизой было установлено, что в крови Павлова алкоголя или наркотических веществ обнаружено не было... Главным следственным управлением на основании экспертиз, показаний свидетелей и следственного эксперимента опровергнута версия умышленного убийства Павлова или инсценировки. На сегодняшний день рассматривается основная версия - самоубийство с мотивами, которые могут быть связаны с личной жизнью Павлова и его пребыванием в должности мэра.

Следствие не исключает, что Павлова могли довести до самоубийства. Сейчас в мэрии проходит аудиторская проверка, чтобы выяснить, не был ли замешан Павлов в махинациях, которые толкнули его свести счеты с жизнью.

Напомним, что мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден мертвым в своем доме рано утром 15 августа. В полиции открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Позже появилось видео с камеры наблюдения, где был зафиксирован момент гибели градоначальника.
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