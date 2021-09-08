Пожар в общежитии университета Умани

В результате пожара в общежитии Уманского национального университета садоводства пострадали шесть несовершеннолетних. Об этом сообщает управление Нацполиции в Черкасской области во вторник, 7 сентября.





Копы отметили, что горело общежитие на улице Юрия Глибко. Они вывели на улицу почти 30 жителей общежития. Четверо несовершеннолетних отравились угарным газом. Их госпитализировали в Уманскую центральную больницу, где медики оказывают им необходимую помощь.





Еще двое несовершеннолетних поранились стеклом, когда пытались выбраться на улицу через окно.





"В настоящее время сведения по данному факту внесены в Единый учет", – добавили в полиции.



