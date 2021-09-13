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Украина
13 сентября 21, 11:00
В Украине ожидается циркуляция сразу трех штаммов гриппа
карантин
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При этом ни один из них не будет новым. Также в МОЗ не ожидают, что течение болезни будет более тяжелым, чем обычно.

В новом эпидемиологическом сезоне у в Украине ожидается циркуляция штаммов гриппа B/Washington, H1N1 и H3N2. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, передает в понедельник, 13 сентября, пресс-служба Минздрава.

По его словам, новый эпидемический сезон гриппа не будет отличаться появлением новых штаммов или прогнозами относительно более тяжелого течения болезни по сравнению с прошлым годом.

Кузин отметил, что Минздрав проводит переговоры с представителями фармацевтического сектора чтобы выделить для Украины большее количество вакцин от гриппа. Также в рамках гуманитарной помощи Украина может получить 30 тысяч вакцин для прививки врачей.

"Мы рассчитываем, что медицинских работников (по крайней мере тех, которые работают в "ковидных" больницах), мы сможем вакцинировать от гриппа бесплатно за счет гуманитарной помощи", - заявил Кузин.

Он добавил, что в этом году в аптеки планируют доставить примерно миллион доз вакцин от гриппа. При этом окончательное количество вакцин будет определяться спросом.

Напомним, Кузин также анонсировал появление в Украине собственной вакцины от гриппа. Ее выпуск ожидается в первой половине следующего года.

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Korrespondent
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