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Новости
Украина
15 сентября 21, 11:47
Еврокомиссия одобрила выделение €600 млн Украине
Валдис Домбровскис
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Фактическая выплата средств Киеву состоится в конце октября, подчеркнул Валдис Домбровскис.
Еврокомиссия приняла решение о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро. Об этом сказал вице-президент ЕК и еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис, сообщает РБК-Украина в среду, 15 сентября.

"Комиссия приняла решение о выделении второго транша макрофинансовой помощи ЕС Украине в размере 600 млн евро. Это вторая и последняя выплата в рамках данной программы на общую сумму 1,2 млрд евро", – сообщил он в комментарии.

Еврокомиссар отметил, что решение принято как следствие выполнения всех условий для предоставления средств.

"Украина выполнила согласованные политические условия, что вместе с хорошим прогрессом в отношении текущей программы Украины с МВФ позволило Комиссии прийти к позитивному решению относительно второго взноса. Фактическая выплата средств состоится в конце октября", – заявил Домбровскис.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский приветствовал это решение Еврокомиссии.

Источник: https://korrespondent.net/
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