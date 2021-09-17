За сутки коронавирус обнаружили у 6624 граждан Украины

По состоянию на 17 сентября, в Украине зарегистрировано 6 тысяч 624 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших — 677 детей и 105 медицинских работников.

Также за минувшие сутки госпитализированы с коронавирусом 1 тысячу 568 человек, выздоровели от этой болезни 1 тысяча 914 пациентов и 99 больных скончались.

Суточная статистика по заболеванию и вакцинации (2 дозой) по регионам:





Киев - 426/8141





области:

Винницкая - 155/1723

Волынская - 169/803

Днепропетровская - 426/5955

Донецкая - 364/2196

Житомирская - 196/1817

Закарпатская - 46/1012

Запорожская - 238/1900

Ивано-Франковская - 156/1082

Киевская - 257/2527

Кировоградская - 25/1054

Луганская - 273/896

Львовская - 644/2931

Николаевская - 150/1040

Одесская - 530/2498

Полтавская - 133/1854

Ровенская - 207/1091

Сумская - 147/1617

Тернопольская - 247/764

Харьковская - 649/3552

Херсонская - 200/1269

Хмельницкая - 307/1612

Черкасская - 209/1222

Черновицкая - 345/911

Черниговская - 125/1238

За сутки протестировано: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 35 тысяч 171 человек, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 8 тысяч 230 украинцев, экспресс-тестами — 31 тысяча 879 пациентов.

За все время пандемии в Украине COVID-19 выявили у 2 млн 338 тысяч 164 человек, выздоровели от коронавируса 2 млн 228 тысяч 543 пациента и умерли 54 тысячи 750 украинцев. В течение этого периода проведено 12 млн 412 тысяч 498 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (649), Львовской (644), Одесской (530), Днепропетровской (426) областях и в городе Киеве (426).

Напомним, состоянию на 16 сентября в Украине зафиксировано 5 тысяч 744 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

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Ранее сообщалось, что сертификаты о полном курсе вакцинации (так называемые "зеленые сертификаты") будут действовать 365 дней, а не 180, как ранее.