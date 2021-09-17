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Новости
Украина
17 сентября 21, 08:52
За сутки коронавирус обнаружили у 6624 граждан Украины
COVID-19
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Среди заболевших — 677 детей и 105 медицинских работников

По состоянию на 17 сентября, в Украине зарегистрировано 6 тысяч 624 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших — 677 детей и 105 медицинских работников.

Также за минувшие сутки госпитализированы с коронавирусом 1 тысячу 568 человек, выздоровели от этой болезни 1 тысяча 914 пациентов и 99 больных скончались.

Суточная статистика по заболеванию и вакцинации (2 дозой) по регионам:

Киев - 426/8141

области:
Винницкая - 155/1723
Волынская - 169/803
Днепропетровская - 426/5955
Донецкая - 364/2196
Житомирская - 196/1817
Закарпатская - 46/1012
Запорожская - 238/1900
Ивано-Франковская - 156/1082
Киевская - 257/2527
Кировоградская - 25/1054
Луганская - 273/896
Львовская - 644/2931
Николаевская - 150/1040
Одесская - 530/2498
Полтавская - 133/1854
Ровенская - 207/1091
Сумская - 147/1617
Тернопольская - 247/764
Харьковская - 649/3552
Херсонская - 200/1269
Хмельницкая - 307/1612
Черкасская - 209/1222
Черновицкая - 345/911
Черниговская - 125/1238

За сутки протестировано: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 35 тысяч 171 человек, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 8 тысяч 230 украинцев, экспресс-тестами — 31 тысяча 879 пациентов.

За все время пандемии в Украине COVID-19 выявили у 2 млн 338 тысяч 164 человек, выздоровели от коронавируса 2 млн 228 тысяч 543 пациента и умерли 54 тысячи 750 украинцев. В течение этого периода проведено 12 млн 412 тысяч 498 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (649), Львовской (644), Одесской (530), Днепропетровской (426) областях и в городе Киеве (426).

Напомним, состоянию на 16 сентября в Украине зафиксировано 5 тысяч 744 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

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Ранее сообщалось, что сертификаты о полном курсе вакцинации (так называемые "зеленые сертификаты") будут действовать 365 дней, а не 180, как ранее.
Delo
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